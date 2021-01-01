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Водійка BMW, яка в'їхала в припарковані авто у місті на Волині, була п'яною. ВІДЕО

Водійка BMW, яка в'їхала в припарковані авто у місті на Волині, була п'яною. ВІДЕО
22-го серпня у Володимирі по вулиці Луцькій BMW на швидкості пошкодила припарковані автомобілі. 25-річна водійка була у стані алкогольного сп’яніння, норма алкоголю в її крові була перевищена у майже 9 разів.

Про це повідомили БУГу у місцевому відділі поліції.

Як зазначають, водійка не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки та здійснила наїзд на припарковані транспортні засоби, які отримали механічні пошкодження, порушила п.п 12.1, 13.1 ПДР.

Також під час огляду на стан сп’яніння встановили, що остання перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Результат тесту на драгері показав 1,76 проміле алкоголю в крові при допустимій нормі 0,2 проміле.



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Теги: Володимир, аварія, деталі
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