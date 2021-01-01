У Києві п'яний батько під час прогулянки загубив немовля

Столичні поліцейські розшукали двомісячну дівчинку, яку батько загубив під час прогулянки. Чоловік повернуся додому напідпитку і без дитини. Про зникнення до поліції повідомила бабуся.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.Сьогодні, 25 серпня, вночі на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки про те, що її син знепритомнів на вулиці Жилянській та загубив дитину. Заявниця повідомила, що немовля має бути у візочку.Черговий зорієнтував на пошуки двомісячної дівчинки наряди патрульної поліції, ювенальних інспекторів та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.Оперуповноважений Голосіївського управління поліціїрозповів, що протягом двох годин правоохоронці розшукували дитину.«Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів», - повідомив він, додавши, що для перевірки стану здоров’я дитини поліцейські викликали лікарів.За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення. Тоді він ходив із немовлям по торгово-розважальному центрі в стані алкогольного сп’яніння.«Відтак при вивченні умов та причин, що призвели до даної ситуації, поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї прийняли рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також прийнято рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків», - повідомила Олена Санченко.