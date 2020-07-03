Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Сергій Кулініч, нововолинський тренер, став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting 2021 у ваговій категорії до 70 кілограмів.
Про це пише БУГ.
24-го серпня в Києві відбувся чемпіонат світу зі Streetlifting і Workout рекордам, а також чемпіонат України зі Street Workout – 2019.
На чемпіонат завітало понад 100 найсильніших атлетів із 15 країн світу. Вони змагалися за звання найсильнішого у таких дисциплінах як стрітліфтинг, воркаут рекорди, воркаут батли.
Streetlifting – це силова дисципліна, у якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення у своїй ваговій категорії.
Результати Сергія:
Підтягування на турніку – 80 кілограмів.
Віджимання на брусах – 127,5 кілограмів.
З загальним результатом – 207,5 кілограмів, спортсмен виборов друге місце у своїй категорії.
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Про це пише БУГ.
24-го серпня в Києві відбувся чемпіонат світу зі Streetlifting і Workout рекордам, а також чемпіонат України зі Street Workout – 2019.
На чемпіонат завітало понад 100 найсильніших атлетів із 15 країн світу. Вони змагалися за звання найсильнішого у таких дисциплінах як стрітліфтинг, воркаут рекорди, воркаут батли.
Streetlifting – це силова дисципліна, у якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення у своїй ваговій категорії.
Результати Сергія:
Підтягування на турніку – 80 кілограмів.
Віджимання на брусах – 127,5 кілограмів.
З загальним результатом – 207,5 кілограмів, спортсмен виборов друге місце у своїй категорії.
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