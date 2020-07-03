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Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО

Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО
Сергій Кулініч, нововолинський тренер, став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting 2021 у ваговій категорії до 70 кілограмів.

Про це пише БУГ.

24-го серпня в Києві відбувся чемпіонат світу зі Streetlifting і Workout рекордам, а також чемпіонат України зі Street Workout – 2019.

На чемпіонат завітало понад 100 найсильніших атлетів із 15 країн світу. Вони змагалися за звання найсильнішого у таких дисциплінах як стрітліфтинг, воркаут рекорди, воркаут батли.

Streetlifting – це силова дисципліна, у якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення у своїй ваговій категорії.

Результати Сергія:

Підтягування на турніку – 80 кілограмів.

Віджимання на брусах – 127,5 кілограмів.

З загальним результатом – 207,5 кілограмів, спортсмен виборов друге місце у своїй категорії.
Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО
Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО
Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО
Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО

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Теги: волинський тренер
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