Волинський тренер став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting. ФОТО

, нововолинський тренер, став срібним призером чемпіонату світу Streetlifting 2021 у ваговій категорії до 70 кілограмів.Про це пише24-го серпня в Києві відбувся чемпіонат світу зі Streetlifting і Workout рекордам, а також чемпіонат України зі Street Workout – 2019.На чемпіонат завітало понад 100 найсильніших атлетів із 15 країн світу. Вони змагалися за звання найсильнішого у таких дисциплінах як стрітліфтинг, воркаут рекорди, воркаут батли.Streetlifting – це силова дисципліна, у якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення у своїй ваговій категорії.Результати Сергія:Підтягування на турніку – 80 кілограмів.Віджимання на брусах – 127,5 кілограмів.З загальним результатом – 207,5 кілограмів, спортсмен виборов друге місце у своїй категорії.