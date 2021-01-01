У вантажівці у Польщі знайшли тіло молодого українця





Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря місцевої поліції Пауліна Потажицька, передає



Чоловіка без свідомості у салоні фури на вулиці Беніцька помітили перехожі. Вони викликали на місце події медичну допомогу та правоохоронців. Він був співробітником місцевої компанії.



З'ясувалося, що чоловік вже мертвий. Померлим виявився 35-річний громадянин України, який був співробітником місцевої компанії. Тіло відправили на експертизу. Причини смерті поки невідомі. Триває слідство.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло чоловіка знайшли на стоянці біля автозаправки у місті Кротошин, що у Великопольському воєводстві.Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря місцевої поліції, передає InPoland Чоловіка без свідомості у салоні фури на вулиці Беніцька помітили перехожі. Вони викликали на місце події медичну допомогу та правоохоронців. Він був співробітником місцевої компанії.З'ясувалося, що чоловік вже мертвий. Померлим виявився 35-річний громадянин України, який був співробітником місцевої компанії. Тіло відправили на експертизу. Причини смерті поки невідомі. Триває слідство.

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