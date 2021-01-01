У вантажівці у Польщі знайшли тіло молодого українця
Сьогодні, 16:46
Тіло чоловіка знайшли на стоянці біля автозаправки у місті Кротошин, що у Великопольському воєводстві.
Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря місцевої поліції Пауліна Потажицька, передає InPoland.
Чоловіка без свідомості у салоні фури на вулиці Беніцька помітили перехожі. Вони викликали на місце події медичну допомогу та правоохоронців. Він був співробітником місцевої компанії.
З'ясувалося, що чоловік вже мертвий. Померлим виявився 35-річний громадянин України, який був співробітником місцевої компанії. Тіло відправили на експертизу. Причини смерті поки невідомі. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря місцевої поліції Пауліна Потажицька, передає InPoland.
Чоловіка без свідомості у салоні фури на вулиці Беніцька помітили перехожі. Вони викликали на місце події медичну допомогу та правоохоронців. Він був співробітником місцевої компанії.
З'ясувалося, що чоловік вже мертвий. Померлим виявився 35-річний громадянин України, який був співробітником місцевої компанії. Тіло відправили на експертизу. Причини смерті поки невідомі. Триває слідство.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
До Луцька з концертом їде KALUSH
Сьогодні, 17:11
У вантажівці у Польщі знайшли тіло молодого українця
Сьогодні, 16:46
У Києві п'яний батько під час прогулянки загубив немовля
Сьогодні, 16:07