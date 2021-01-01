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У вантажівці у Польщі знайшли тіло молодого українця

У вантажівці у Польщі знайшли тіло молодого українця
Тіло чоловіка знайшли на стоянці біля автозаправки у місті Кротошин, що у Великопольському воєводстві.

Про це 24 серпня повідомив заступник прессекретаря місцевої поліції Пауліна Потажицька, передає InPoland.

Чоловіка без свідомості у салоні фури на вулиці Беніцька помітили перехожі. Вони викликали на місце події медичну допомогу та правоохоронців. Він був співробітником місцевої компанії.

З'ясувалося, що чоловік вже мертвий. Померлим виявився 35-річний громадянин України, який був співробітником місцевої компанії. Тіло відправили на експертизу. Причини смерті поки невідомі. Триває слідство.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, українець, смерть
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