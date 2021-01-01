Директор Ковельського МТМО за рік отримав більше 360 тисяч премії

Валентин Вітер одержав понад 360 тисяч гривень премії у 2020 році. При цьому отримані виплати за посадовим окладом минулоріч склали майже 265 тисяч гривень.



Про це Центру журналістських розслідувань



Нагадаємо, Валентина Вітра призначили на посаду керівника Ковельського МТМО за результатами конкурсу у квітні 2020-го року. Колективу медзакладу



За даними підприємства, у 2020 році загальна сума премій директора Ковельського МТМО Валентина Вітра становила 364 тис. грн. При цьому впродовж восьми місяців роботи він отримав менше посадового окладу – майже 265 тис. грн. Окрім того, у 2020 році він одержав 11,3 тис. грн надбавок; 8,93 тис. грн доплат та 135,33 тис. грн інших виплат (відпустки, лікарняні та матеріальна допомога на оздоровлення). Загалом же заробітна плата Валентина Вітра минулого року склала 784,6 тис. грн. Така ж сума відображена і в його декларації.



Як повідомили у Ковельському МТМО у попередній відповіді на запит, станом на грудень 2020-го року на підприємстві працювало 1334 людини. На їхні заробітні плати (у тому числі премії, доплати, надбавки) було виділено 27,11 млн грн субвенцій з державного та місцевих бюджетів. З них на виплату премій скерували 6,159 млн грн.



До слова, раніше Ковельське МТМО не надало журналістам відповідь на запит, що стосувався питань про посадовий оклад, премії та доплати до заробітної плати його керівника Валентина Вітра, назвавши його втручанням в особисте життя. Згодом підприємство відхилило й повторний запит, що стосувався цієї ж інформації.



Відтак, «Сила правди» звернулась до Волинського окружного адміністративного суду. Суддя Оксана Андрусенко визнала протиправними дії Ковельського МТМО, зобов’язала повторно розглянути запит та надати інформацію про заробітну плату разом із преміями, надбавками, доплатами до неї у 2020 році директора закладу. Окрім того, підприємство зобов’язали сплатити 908 грн судового збору. Тож незабаром підприємство надало відповідь на запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднанняодержав понад 360 тисяч гривень премії у 2020 році. При цьому отримані виплати за посадовим окладом минулоріч склали майже 265 тисяч гривень.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» Ковельське МТМО повідомило у відповіді на запит.Нагадаємо, Валентина Вітра призначили на посаду керівника Ковельського МТМО за результатами конкурсу у квітні 2020-го року. Колективу медзакладу його представили 24 квітня . До того Вітер з 2018 року працював в управлінні охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, а раніше був викладачем у Луцькому базовому медичному коледжі, у 2014-2015 роках – головою Волинської обласної ради, а в 2010-2014 рр. – заступником голови Волинської обласної ради.За даними підприємства, у 2020 році загальна сума премій директора Ковельського МТМО Валентина Вітра становила 364 тис. грн. При цьому впродовж восьми місяців роботи він отримав менше посадового окладу – майже 265 тис. грн. Окрім того, у 2020 році він одержав 11,3 тис. грн надбавок; 8,93 тис. грн доплат та 135,33 тис. грн інших виплат (відпустки, лікарняні та матеріальна допомога на оздоровлення). Загалом же заробітна плата Валентина Вітра минулого року склала 784,6 тис. грн. Така ж сума відображена і в його декларації.Як повідомили у Ковельському МТМО у попередній відповіді на запит, станом на грудень 2020-го року на підприємстві працювало 1334 людини. На їхні заробітні плати (у тому числі премії, доплати, надбавки) було виділено 27,11 млн грн субвенцій з державного та місцевих бюджетів. З них на виплату премій скерували 6,159 млн грн.До слова, раніше Ковельське МТМО не надало журналістам відповідь на запит, що стосувався питань про посадовий оклад, премії та доплати до заробітної плати його керівника Валентина Вітра, назвавши його втручанням в особисте життя. Згодом підприємство відхилило й повторний запит, що стосувався цієї ж інформації.Відтак, «Сила правди» звернулась до Волинського окружного адміністративного суду. Суддя Оксана Андрусенко визнала протиправними дії Ковельського МТМО, зобов’язала повторно розглянути запит та надати інформацію про заробітну плату разом із преміями, надбавками, доплатами до неї у 2020 році директора закладу. Окрім того, підприємство зобов’язали сплатити 908 грн судового збору. Тож незабаром підприємство надало відповідь на запит.

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