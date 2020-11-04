На трасі Київ – Ковель – Ягодин між двома селами відкрили новозбудований проїзд для руху автомобілів
Сьогодні, 17:33
На автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) між населеними пунктами Довгоноси і Старі Кошари для руху транспорту відкрили новозбудований лівий проїзд з двома смугами.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Однак, зауважують, поки транспорт курсуватиме ним в обидва напрямки, та це тимчасово, допоки ремонтуватиметься існуючий проїзд. До його відновлення вже приступили – проводяться роботи з поширення земляного полотна і вирівнювання асфальтобетонною сумішшю двосхилого поперечного похилу в односхилий.
За проєктом стару дорогу розширять з 9-ти до 10,5 м метрів та вкрили трьома шарами асфальту. Водночас дорожники працюють над плануванням узбіч і укосів новозбудованого лівого проїзду.
Нагадують, що цьогоріч у рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжуємо реконструкцію міжнародного автошляху М-07. Нині підвищують категорію ще 3 км «варшавки», для цього вже проклали новий проїзд з двома смугами руху в одному напрямку – зі сторони Ягодина.
Що вже зробили:
- проведено підготовчі роботи;
- зведено земляне полотно під основним проїздом;
- подовжено три водопропускні труби;
- укладено три шари основи нового дорожнього одягу завтовшки 50 см;
- влаштовано перший шар асфальту товщиною 10 см;
- укладено 10-сантиметровий середній шар асфальтобетонного покриття;
- нанесено тимчасову дорожню розмітку.
Після відновлення правого проїзду на новій дорозі будуть проводити фінішне асфальтування шаром щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші завтовшки 5 см.
Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
У планах 2021 року розпочати реконструкцію ще 4 км М-07 Київ – Ковель – Ягодин між селами Руда і Підгородне.
"Закликаємо водіїв зважати на зміни в організації дорожнього руху автошляхом М-07 на ділянці Довгоноси – Старі Кошари, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і уважно стежити за дорожніми знаками та іншими елементами обстановки доріг на ділянках проведення ремонтних робіт", - звертають волинські дорожники.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Однак, зауважують, поки транспорт курсуватиме ним в обидва напрямки, та це тимчасово, допоки ремонтуватиметься існуючий проїзд. До його відновлення вже приступили – проводяться роботи з поширення земляного полотна і вирівнювання асфальтобетонною сумішшю двосхилого поперечного похилу в односхилий.
За проєктом стару дорогу розширять з 9-ти до 10,5 м метрів та вкрили трьома шарами асфальту. Водночас дорожники працюють над плануванням узбіч і укосів новозбудованого лівого проїзду.
Нагадують, що цьогоріч у рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжуємо реконструкцію міжнародного автошляху М-07. Нині підвищують категорію ще 3 км «варшавки», для цього вже проклали новий проїзд з двома смугами руху в одному напрямку – зі сторони Ягодина.
Що вже зробили:
- проведено підготовчі роботи;
- зведено земляне полотно під основним проїздом;
- подовжено три водопропускні труби;
- укладено три шари основи нового дорожнього одягу завтовшки 50 см;
- влаштовано перший шар асфальту товщиною 10 см;
- укладено 10-сантиметровий середній шар асфальтобетонного покриття;
- нанесено тимчасову дорожню розмітку.
Після відновлення правого проїзду на новій дорозі будуть проводити фінішне асфальтування шаром щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші завтовшки 5 см.
Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
У планах 2021 року розпочати реконструкцію ще 4 км М-07 Київ – Ковель – Ягодин між селами Руда і Підгородне.
"Закликаємо водіїв зважати на зміни в організації дорожнього руху автошляхом М-07 на ділянці Довгоноси – Старі Кошари, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і уважно стежити за дорожніми знаками та іншими елементами обстановки доріг на ділянках проведення ремонтних робіт", - звертають волинські дорожники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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