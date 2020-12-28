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Волинянку, яка тримала в рабстві трьох чоловіків, взяли під арешт

Волинянку, яка тримала в рабстві трьох чоловіків, взяли під арешт
Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід жительці села Вербаїв Ніні Заболотських, яку підозрюють у триманні людей в трудовому рабстві. Жінка протягом 60 діб знаходитиметься під домашнім арештом.

Про це інформує ZAХID.NET.
На судовому засіданні жінка неодноразово заявляла про свою невинуватість та запевняла, що своїх працівників у рабстві не тримала.

Жінці вручили підозру за ч.2 статті 149 ККУ (торгівля людьми). Зокрема, жінку, яка є власницею господарства з вирощування великої рогатої худоби, звинувачували у триманні працівників в трудовому рабстві. За версією слідства, вона начебто змушувала трьох своїх працівників жити у хліві, забрала в них паспорти, погрожувала фізичною розправою у випадку втечі та не платила за виконану роботу.

У середу, 25 серпня, у Луцькому міськрайонному суді відбулось підготовче засідання в цій справі. Адвокатка підозрюваної Галина Кирись виступала категорично проти присутності журналістів під час розгляду справи, але сама Ніна Заболотських заявила, що вона не проти цього, адже хоче розповісти свою версію подій.

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Теги: арешт, трудове рабство, Волинь
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