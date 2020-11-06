На Волині – перші отруєння грибами: 7 людей потрапили до лікарень

На Волині 7 людей, що вживали дикорослі гриби, опинилися в лікарні.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Згідно з терміновими повідомленнями лікувальних закладів, у стаціонарні відділення потрапили 2 хворих з м. Ковель та 5 хворих однієї сімʼї селища Іваничі — з діагнозом при зверненні «Отруєння грибами».Збирали гриби в лісі с. Зелена Ковельського району та с. Милятин Володимир-Волинського району.Мешканці Ковеля вживали в їжу смажені «сироїжки», котрі попередній термічній обробці не піддавались. Мешканці селища Іваничі споживали рядівки (відварені і смажені).Через декілька годин зʼявилися клінічні симптоми: загальна слабкість, нудота, блювота, головний біль, біль в животі. Каретами швидкої медичної допомоги хворих госпіталізували в лікувальні заклади, де вони знаходяться в стані середньої важкості.