На Волині – перші отруєння грибами: 7 людей потрапили до лікарень
Сьогодні, 17:53
На Волині 7 людей, що вживали дикорослі гриби, опинилися в лікарні.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Згідно з терміновими повідомленнями лікувальних закладів, у стаціонарні відділення потрапили 2 хворих з м. Ковель та 5 хворих однієї сімʼї селища Іваничі — з діагнозом при зверненні «Отруєння грибами».
Збирали гриби в лісі с. Зелена Ковельського району та с. Милятин Володимир-Волинського району.
Мешканці Ковеля вживали в їжу смажені «сироїжки», котрі попередній термічній обробці не піддавались. Мешканці селища Іваничі споживали рядівки (відварені і смажені).
Через декілька годин зʼявилися клінічні симптоми: загальна слабкість, нудота, блювота, головний біль, біль в животі. Каретами швидкої медичної допомоги хворих госпіталізували в лікувальні заклади, де вони знаходяться в стані середньої важкості.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Згідно з терміновими повідомленнями лікувальних закладів, у стаціонарні відділення потрапили 2 хворих з м. Ковель та 5 хворих однієї сімʼї селища Іваничі — з діагнозом при зверненні «Отруєння грибами».
Збирали гриби в лісі с. Зелена Ковельського району та с. Милятин Володимир-Волинського району.
Мешканці Ковеля вживали в їжу смажені «сироїжки», котрі попередній термічній обробці не піддавались. Мешканці селища Іваничі споживали рядівки (відварені і смажені).
Через декілька годин зʼявилися клінічні симптоми: загальна слабкість, нудота, блювота, головний біль, біль в животі. Каретами швидкої медичної допомоги хворих госпіталізували в лікувальні заклади, де вони знаходяться в стані середньої важкості.
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