Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку

Титус Анастасії Сергіївни, 29.07.2007 року народження, жительки Луцька.



Про це



24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.



Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.



Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.



Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 29.07.2007 року народження, жительки Луцька.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.

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