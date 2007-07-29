Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку
Сьогодні, 17:56
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Титус Анастасії Сергіївни, 29.07.2007 року народження, жительки Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.
Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.
Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.
Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.
Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.
Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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