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Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку

Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Титус Анастасії Сергіївни, 29.07.2007 року народження, жительки Луцька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.

Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.

Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.

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Теги: Луцьк, розшук, Анастасія Тилус, неповнолітня, поліція
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