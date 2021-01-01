У волинському місті горів льох
Сьогодні, 18:14
Протягом вихідних 20 – 25 серпня у Володимир-Волинському районі рятувальники ліквідували 5 пожеж.
Про це інформують у пресслужбі Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
20 серпня 2021 року о 14.58 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Володимир-Волинський поблизу вул. Луцька ,186 пожежа у господарській будівлі (Льох).
Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
20 серпня 2021 року о 14.58 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Володимир-Волинський поблизу вул. Луцька ,186 пожежа у господарській будівлі (Льох).
Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Де у Луцьку будуть відключати світло 26 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Підвішували і сипали голодних щурів: 17-річну зв’язкову на тортури у Луцьку тюрму здала найкраща подруга
Сьогодні, 18:49
У волинському місті горів льох
Сьогодні, 18:14
Розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку
Сьогодні, 17:56