У волинському місті горів льох





Про це інформують у пресслужбі Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



20 серпня 2021 року о 14.58 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Володимир-Волинський поблизу вул. Луцька ,186 пожежа у господарській будівлі (Льох).



Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом вихідних 20 – 25 серпня у Володимир-Волинському районі рятувальники ліквідували 5 пожеж.Про це інформують у пресслужбі Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.20 серпня 2021 року о 14.58 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Володимир-Волинський поблизу вул. Луцька ,186 пожежа у господарській будівлі (Льох).Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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