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У волинському місті горів льох

У волинському місті горів льох
Протягом вихідних 20 – 25 серпня у Володимир-Волинському районі рятувальники ліквідували 5 пожеж.

Про це інформують у пресслужбі Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

20 серпня 2021 року о 14.58 хв на пункт зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області надійшло повідомлення, що за адресою: м. Володимир-Волинський поблизу вул. Луцька ,186 пожежа у господарській будівлі (Льох).

Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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Теги: льох, пожежа, Володимир-Волинський
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