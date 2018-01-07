Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»

30 тисяч гривень – ціна марнославства

А судді хто?

Нещодавно у новому ресторані неподалік Луцька відбулася премія «Люди Року-2021. Волинь». Організатори дійства гучно називають його подією року на Волині й нагороджують найкращих, за їхньою версією, волинян, у різних номінаціях.Кулуарні розмови про те, що червоні доріжки, кришталеві статуетки, пишний фуршет і лоск – лише одна сторона медалі премії «Люди Року» точаться не один рік. Утім, цьогоріч про інший бік цього дійства заговорили публічно. Йдеться про певну комерційну складову заходу, фактично – купівлю нагород.Вперше відкрито про те, що нагороду у цьому конкурсі для себе можна купити, на своїй сторінці у фейсбуці заявила професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор економічних наукУ коментарінауковиця розповіла, що пропозицію «купити титул кращий науковець Волині» їй озвучили телефоном представники оргкомітету.«Мене дійсно обурила пропозиція оплатити собі номінацію. Мені передзвонили, розказали, що експерти назвали мою кандидатуру. Я здивувалася, і навіть повірила. А потім мені назвали суму –. Образливо. Я маю нагрудний знак МОН «За наукові досягнення», за який не платила. Ганебним є таке ставлення до працівників освіти та науки. Наука там, де її творять, а не купують», - прокоментувала виданню Наталія Павліха.Щоправда, у коментарях до допису Наталії Павліхи на цю тему у фейсбуці її колега-науковиця, кандидат філологічних наук, професорнаписала, що свого часу також була серед переможців цього конкурсу. Але винагороди за це, переконує пані Світлана, ніхто не вимагав.Про аналогічну комерційну пропозицію, але у минулі роки написала у фейсбуці і підприємиця з Луцька, відома у місті тим, що не один рік поспіль купувала і роздавала хліб для нужденних на ринку. Жінка теж відмовилася. Каже, це ганебно і, зрештою, такі гроші краще спрямувати на добре справу, а не на марнославство.Бізнесвумензапевняє, що купити послугу з отримання нагороди, вартість якої покриває організаційні витрати, ціну статуетки, реклами в ЗМІ та бенкету, організатори премії «Люди року» пропонують їй фактично щорічно, починаючи з 2015-го. Не виняток – і 2021. Натомість жодного разу вона не погодилася на таке.«Мені це не цікаво, не розумію цінності такого маркетингового ходу для себе. Але якщо є попит серед цільової аудиторії на такі послуги, то є і бізнес-пропозиція», - запевняє Юлія.У розпорядження видання потрапила «цінова пропозиція» від організаторів конкурсу, надіслана одному з претенденів на отримання нагороди у 2018 році.Тоді тут зазначали, що учасник конкурсу отримує статус, медіапідтримку та участь у благодійництві. Оскільки, як обіцяли організатори, виручені від конкурсу гроші вони спрямують на дитячі будинки, лікування дітей та підтримку соціально-незахищених дітей.«Премія Люди Року – незалежна премія та є на самофінансуванні, вартість участі становить 25 000 грн», – йшлося у тому ж листі-пропозиції, надісланому у 2018 році.Керівниця «Медичного центру лікаря Цюха»у коментарі до допису Наталі Павліхи теж розповіла, що організатори повідомили їй телефоном про те, що, мовляв, експерти обрали її переможцем у номінації «Професіонал року». Спочатку, каже медик, дуже зраділа. Проте, коли дізналася про те, що треба сплатити 30 тисяч гривень, вирішила відмовитися. Каже, звикла, що професіоналам за професіоналізм платять, а не навпаки.Про перемогу у номінації «Волонтер року» організатори заходу «Люди року. Волинь» цьогоріч повідомили керівниці благодійної організації «Фонд боротьби з раком». Вона ж своєю чергою була приємно здивована, що стала переможницею й спочатку відповіла, що буде присутня на нагородженні. Проте згодом повідомила організаторам, що не зможе приїхати на церемонію. Нагороду ж у цій номінації не передали переможниці, а просто скасували номінацію.«Про гроші для оплати моєї перемоги під час спілкування з організаторкою дійства не йшлося», - додає Марія Адамчук-Коротицька.Зауважимо, що цьогоріч на події були відзначені переможці в таких номінаціях: «Герой XXI століття», «Лікар року», «Краща медична сестра року», «Керівник року», «Вчитель року», «Юна гордість року», «Бізнес-леді року», «Лідер територіальних громад», «Митець року», «Аграрій року», «Бренд року», «Спортсмен року», «Відкриття року», «Вибір споживача», «Професіонал року».Без сумніву, більшість із нагороджених під час цьогорічної події людей – достойні своїх нагород й ті, хто, ймовірно, й не підозрює, що деякі номінації конкурсу платні. Так, для прикладу, митцем року став відомий на усю Україну архітектор з Луцька, будинок якого вже став магнітом як для лучан, так і для туристів, а скульптури – невід’ємною частиною культури нашого міста. Переможцем у номінації «Герой XXI століття» став головний старшина десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Серед переможців у деяких інших номінаціях – люди, досвідченість, професіоналізм і порядність яких також не викликають сумнівів.Проте, на жаль, те, що за гроші можна купити собі звання найкращого у якійсь справі чи галузі, певною мірою дискредитує саме дійство та усіх учасників.У пропозиції, яку самі ж організатори надсилають претендентам на отримання нагород, вказують, що їх обирають за оцінкою результатів опитування галузевих експертних груп та моніторингом поданих заявок. Щоправда, яких конкретно експертів опитують та які критерії обирають для виокремлення переможців, не уточнюють.З проханням надати інформацію про це, а також чутки про те, що титул можна купити, Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося до організаторки премії «Люди Року» на ВолиніЇй поставили чотири чіткі запитання:Щоправда, конкретної відповіді на жодне із цих запитань редакція так і не отримала.Натомість Олена Бекеша відповіла: