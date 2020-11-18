Суддівська помилка завадила волинському «Атлетіку» стати переможцем всеукраїнського турніру

Футбольний клуб «Атлетік» з селища Цумань зайняв друге місце у Всеукраїнському юнацькому футбольному турнірі, яки відбувся у місті Скадовськ.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив колишній Цуманський селищний голова Олександр Кобилан.Юнаки 2007-2008 року народження, які захищають кольори уманської команди вдало виступили на турнірі у Скадовську та зайняли друге місце.Переможцем турніру стала харківська «Бенфіка», якуТретє місце зайняли гравці ФК «Стелс» і Херсона.Кращими гравцями команди визнали Дмитра Кулакевича, який забив на турнірі 10 м’ячів, та Романа Денисюка. Не обійшлося на турнірі без суддівських помилок, одна з яких коштувала «Атлетіку» перемоги на турнірі. Під час матчу проти ФК «Стелс» арбітр не зарахував гол Олександра Кулакевича. Загалом на турнірі судді не зарахували 5 голів, які забили цуманчани, але це не завадило ФК «Атлетік» жодного разу не програти на турнірі.