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Суддівська помилка завадила волинському «Атлетіку» стати переможцем всеукраїнського турніру

Суддівська помилка завадила волинському «Атлетіку» стати переможцем всеукраїнського турніру
Футбольний клуб «Атлетік» з селища Цумань зайняв друге місце у Всеукраїнському юнацькому футбольному турнірі, яки відбувся у місті Скадовськ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив колишній Цуманський селищний голова Олександр Кобилан.

Юнаки 2007-2008 року народження, які захищають кольори уманської команди вдало виступили на турнірі у Скадовську та зайняли друге місце.

Переможцем турніру стала харківська «Бенфіка», яку волиняни обігравали з рахунком 1:3. Третє місце зайняли гравці ФК «Стелс» і Херсона.

Кращими гравцями команди визнали Дмитра Кулакевича, який забив на турнірі 10 м’ячів, та Романа Денисюка. Не обійшлося на турнірі без суддівських помилок, одна з яких коштувала «Атлетіку» перемоги на турнірі. Під час матчу проти ФК «Стелс» арбітр не зарахував гол Олександра Кулакевича. Загалом на турнірі судді не зарахували 5 голів, які забили цуманчани, але це не завадило ФК «Атлетік» жодного разу не програти на турнірі.

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Теги: футбол, турнір, Цумань, Атлетік
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