Стартував продаж нової черги ЖК «Амстердам»*





Про це повідомляє сайт



З нагоди старту продажів нової черги - акція на 2-спальні квартири. При покупці можна отримати знижку від 1000 до 1500 доларів.



Які особливості акційної квартири?



площа 60,74 м2,

дві спальні площею 14,39 м2 і 10,54 м2,

вітальня, об’єднана із кухнею - 20,05 м2,

коридор 7,38 м2,

роздільний санвузол,

лоджія із виходом з вітальні та однієї спальні.

Квартири розташовані у новому 5 під’їзді, який уже почали будувати. При повній оплаті вартість акційної квартири буде становити від 41 000 $. Також є можливість розтермінування до вересня 2023 року.





При будівництві ЖК “Амстердам” використовують нову технологію монолітного будівництва з використанням керамічних блоків, яка дає ряд переваг:



швидкі темпи будівництва,

практичність: керамоблоки легко штукатурити,

міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо,

висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло,

гарна звукоізоляція,

екологічність.







З інших особливостей ЖК “Амстердам” - архітектура та планування простору прибудинкової території. Тут передбачений затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, власні поквартирні “патіо” та жодної припаркованої автівки біля під’їзду. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.



Про особливість облаштування ЖК “Амстердам” розповів головний архітектор Майстерні МОСТ Дмитро Котляров. Читайте статтю “Європейські фасади, напіввідкритий двір та поквартирні “патіо”. Чим особлива архітектура ЖК “Амстердам”





Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: +38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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