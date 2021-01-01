На якому етапі роботи з реконструкції площі перед луцьким РАЦСом. ВІДЕО





Про хід будівництва Микола Осіюк.



Роботи навколо відділу реєстрації актів цивільного стану проводить приватна організація. "Ложимо линьовку для збору дощової води, щоб вона не стояла, а збігала", – каже робітник Олександр.



Підготовчі роботи на території навколо РАЦСу тривають два тижні. До основних робіт з реконструкції приступлять після їх завершення.



"Зараз йде заміна мереж, мереж зливової каналізації, теплопостачання та інших необхідних робіт. Екскаватори, техніка працює, риються котловани під інженерні мережі, кладуться труби", – розповідає керівник житлово-комунального господарства.



Зі слів Миколи Осіюка, загальна вартість реконструкції площі – майже 23 мільйони гривень. Завершити роботи планують до кінця цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває реконструкція площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій. Робітники вже зняли верхній шар асфальту та зруйновані сходи. Нині облаштовують зливову каналізацію.Про хід будівництва Суспільному розповів начальник департаменту житлово-комунального господарства містаРоботи навколо відділу реєстрації актів цивільного стану проводить приватна організація. "Ложимо линьовку для збору дощової води, щоб вона не стояла, а збігала", – каже робітник Олександр.Підготовчі роботи на території навколо РАЦСу тривають два тижні. До основних робіт з реконструкції приступлять після їх завершення."Зараз йде заміна мереж, мереж зливової каналізації, теплопостачання та інших необхідних робіт. Екскаватори, техніка працює, риються котловани під інженерні мережі, кладуться труби", – розповідає керівник житлово-комунального господарства.Зі слів Миколи Осіюка, загальна вартість реконструкції площі – майже 23 мільйони гривень. Завершити роботи планують до кінця цього року.

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