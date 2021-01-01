Знайшли 14-річну лучанку, яка зникла на День Незалежності
Сьогодні, 21:32
Вдалося встановити місцезнаходження неповнолітньої лучанки Титус Анастасії Сергіївни.
Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукували дівчину, яка 24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася.
Увечері, 25 серпня поліцейським вдалося розшукати зниклу дівчину. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукували дівчину, яка 24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася.
Увечері, 25 серпня поліцейським вдалося розшукати зниклу дівчину. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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