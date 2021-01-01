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Знайшли 14-річну лучанку, яка зникла на День Незалежності

Знайшли 14-річну лучанку, яка зникла на День Незалежності
Вдалося встановити місцезнаходження неповнолітньої лучанки Титус Анастасії Сергіївни.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.

Співробітники Луцького районного управління поліції розшукували дівчину, яка 24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася.

Увечері, 25 серпня поліцейським вдалося розшукати зниклу дівчину. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: Волинь, Луцьк, розшук
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