Знайшли 14-річну лучанку, яка зникла на День Незалежності





Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.



Співробітники Луцького районного управління поліції розшукували дівчину, яка 24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася.



Увечері, 25 серпня поліцейським вдалося розшукати зниклу дівчину. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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