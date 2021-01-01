Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО





Повідомила Надія Костирка.



Щеплення першою дозою вакцини отримали 90 038 волинян (11,4 % від дорослого населення), другою дозою – 58 840 волинян (7,5 % від дорослого населення).



Зі слів Надії Костирки, у пріоритеті на вакцинацію є медики та освітяни, з яких щеплення отримали понад 45 % медиків та 23,3 % педагогів.



Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медикиСуспільне Волинь

Суспільне побувало в одному з пунктів вакцинації у громаді на Волині – в Цуманській амбулаторії.



Щодня у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей, – розповіла медична сестра Тетяна Ігнатів. Від початку вакцинальної кампанії у медзакладі громади щепили 770 пацієнтів, із них 624 людини отримали дві дози вакцини.



Усього в області працює понад 80 пунктів щеплень, які діють у сільських ФАПах, амбулаторіях та лікарнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 25 серпня щепилися від коронавірусної хвороби 148 878 волинян. Це досить низький показник серед усіх областей України.Повідомила Суспільному регіональна координаторка з вакцинаціїЩеплення першою дозою вакцини отримали 90 038 волинян (11,4 % від дорослого населення), другою дозою – 58 840 волинян (7,5 % від дорослого населення).Зі слів Надії Костирки, у пріоритеті на вакцинацію є медики та освітяни, з яких щеплення отримали понад 45 % медиків та 23,3 % педагогів.Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медикиСуспільне ВолиньСуспільне побувало в одному з пунктів вакцинації у громаді на Волині – в Цуманській амбулаторії.Щодня у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей, – розповіла медична сестра Тетяна Ігнатів. Від початку вакцинальної кампанії у медзакладі громади щепили 770 пацієнтів, із них 624 людини отримали дві дози вакцини.Усього в області працює понад 80 пунктів щеплень, які діють у сільських ФАПах, амбулаторіях та лікарнях.

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