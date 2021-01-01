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Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО

Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО
На Волині станом на 25 серпня щепилися від коронавірусної хвороби 148 878 волинян. Це досить низький показник серед усіх областей України.

Повідомила Суспільному регіональна координаторка з вакцинації Надія Костирка.

Щеплення першою дозою вакцини отримали 90 038 волинян (11,4 % від дорослого населення), другою дозою – 58 840 волинян (7,5 % від дорослого населення).

Зі слів Надії Костирки, у пріоритеті на вакцинацію є медики та освітяни, з яких щеплення отримали понад 45 % медиків та 23,3 % педагогів.

Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медикиСуспільне Волинь
Суспільне побувало в одному з пунктів вакцинації у громаді на Волині – в Цуманській амбулаторії.

Щодня у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей, – розповіла медична сестра Тетяна Ігнатів. Від початку вакцинальної кампанії у медзакладі громади щепили 770 пацієнтів, із них 624 людини отримали дві дози вакцини.

Усього в області працює понад 80 пунктів щеплень, які діють у сільських ФАПах, амбулаторіях та лікарнях.


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Теги: Волинь, вакцинація
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