Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
На Волині станом на 25 серпня щепилися від коронавірусної хвороби 148 878 волинян. Це досить низький показник серед усіх областей України.
Повідомила Суспільному регіональна координаторка з вакцинації Надія Костирка.
Щеплення першою дозою вакцини отримали 90 038 волинян (11,4 % від дорослого населення), другою дозою – 58 840 волинян (7,5 % від дорослого населення).
Зі слів Надії Костирки, у пріоритеті на вакцинацію є медики та освітяни, з яких щеплення отримали понад 45 % медиків та 23,3 % педагогів.
Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медикиСуспільне Волинь
Суспільне побувало в одному з пунктів вакцинації у громаді на Волині – в Цуманській амбулаторії.
Щодня у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей, – розповіла медична сестра Тетяна Ігнатів. Від початку вакцинальної кампанії у медзакладі громади щепили 770 пацієнтів, із них 624 людини отримали дві дози вакцини.
Усього в області працює понад 80 пунктів щеплень, які діють у сільських ФАПах, амбулаторіях та лікарнях.
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Повідомила Суспільному регіональна координаторка з вакцинації Надія Костирка.
Щеплення першою дозою вакцини отримали 90 038 волинян (11,4 % від дорослого населення), другою дозою – 58 840 волинян (7,5 % від дорослого населення).
Зі слів Надії Костирки, у пріоритеті на вакцинацію є медики та освітяни, з яких щеплення отримали понад 45 % медиків та 23,3 % педагогів.
Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медикиСуспільне Волинь
Суспільне побувало в одному з пунктів вакцинації у громаді на Волині – в Цуманській амбулаторії.
Щодня у пункті вакцинації Цуманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцинують орієнтовно 20 людей, – розповіла медична сестра Тетяна Ігнатів. Від початку вакцинальної кампанії у медзакладі громади щепили 770 пацієнтів, із них 624 людини отримали дві дози вакцини.
Усього в області працює понад 80 пунктів щеплень, які діють у сільських ФАПах, амбулаторіях та лікарнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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