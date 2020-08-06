У селі біля озера Світязь відкрили амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 06:31
У селі Пульмо колишнього Шацького району відкрили нове приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Досі амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Пульмо діяла у пристосованій столітній будівлі. Тому на оновлення свого медичного закладу сільська громада чисельністю у понад тисячу мешканців чекала з нетерпінням, - йдеться на сторінці Волинської обласної ради.
Капітальну реконструкцію здійснювали коштом державної субвенції на розвиток сільської медицини у розмірі понад 6 мільйонів гривень, більше 330 тисяч вклали і місцеві бюджети.
Ремонтно-відновлювальні роботи тривали майже рік. Будівля виявилася настільки зношеною, що її довелося відбудувати практично заново. Тепер же амбулаторія відповідає усім сучасним вимогам: вона тепла, світла, простора і комфортна як для пацієнтів, так і для медиків. Разом з приміщенням оновили і медобладнання, а ще днем раніше для амбулаторії було придбано новенький автомобіль.
І найголовніше – тут цілковито укомплектований штат медпрацівників. Як зазначив Шацький селищний голова Сергій Карпук, свого часу про це подбала головна лікарка місцевої райлікарні, депутатка обласної ради Світлана Крецу. Саме вона спонукала місцеву владу вкласти кошти у підготовку спеціалістів – лікарів та медсестер для потреб медичних закладів району.
З нагоди відкриття амбулаторія також отримала подарунки: пральну машина, праски, медичний одяг та взуття і кілька комплектів електронних тонометрів. За традицією оновлене приміщення освятили.
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Досі амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Пульмо діяла у пристосованій столітній будівлі. Тому на оновлення свого медичного закладу сільська громада чисельністю у понад тисячу мешканців чекала з нетерпінням, - йдеться на сторінці Волинської обласної ради.
Капітальну реконструкцію здійснювали коштом державної субвенції на розвиток сільської медицини у розмірі понад 6 мільйонів гривень, більше 330 тисяч вклали і місцеві бюджети.
Ремонтно-відновлювальні роботи тривали майже рік. Будівля виявилася настільки зношеною, що її довелося відбудувати практично заново. Тепер же амбулаторія відповідає усім сучасним вимогам: вона тепла, світла, простора і комфортна як для пацієнтів, так і для медиків. Разом з приміщенням оновили і медобладнання, а ще днем раніше для амбулаторії було придбано новенький автомобіль.
І найголовніше – тут цілковито укомплектований штат медпрацівників. Як зазначив Шацький селищний голова Сергій Карпук, свого часу про це подбала головна лікарка місцевої райлікарні, депутатка обласної ради Світлана Крецу. Саме вона спонукала місцеву владу вкласти кошти у підготовку спеціалістів – лікарів та медсестер для потреб медичних закладів району.
З нагоди відкриття амбулаторія також отримала подарунки: пральну машина, праски, медичний одяг та взуття і кілька комплектів електронних тонометрів. За традицією оновлене приміщення освятили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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