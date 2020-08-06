У селі біля озера Світязь відкрили амбулаторію. ФОТО

У селі Пульмо колишнього Шацького району відкрили нове приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Досі амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Пульмо діяла у пристосованій столітній будівлі. Тому на оновлення свого медичного закладу сільська громада чисельністю у понад тисячу мешканців чекала з нетерпінням, - йдеться на сторінці Волинської обласної ради.Капітальну реконструкцію здійснювали коштом державної субвенції на розвиток сільської медицини у розмірі понад 6 мільйонів гривень, більше 330 тисяч вклали і місцеві бюджети.Ремонтно-відновлювальні роботи тривали майже рік. Будівля виявилася настільки зношеною, що її довелося відбудувати практично заново. Тепер же амбулаторія відповідає усім сучасним вимогам: вона тепла, світла, простора і комфортна як для пацієнтів, так і для медиків. Разом з приміщенням оновили і медобладнання, а ще днем раніше для амбулаторії було придбано новенький автомобіль.І найголовніше – тут цілковито укомплектований штат медпрацівників. Як зазначив Шацький селищний голова, свого часу про це подбала головна лікарка місцевої райлікарні, депутатка обласної ради. Саме вона спонукала місцеву владу вкласти кошти у підготовку спеціалістів – лікарів та медсестер для потреб медичних закладів району.З нагоди відкриття амбулаторія також отримала подарунки: пральну машина, праски, медичний одяг та взуття і кілька комплектів електронних тонометрів. За традицією оновлене приміщення освятили.