Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших

Олімпійська форма України на Іграх у Токіо відзначена як одна з найкращих.Таку високу оцінку дало відоме американське видання «PEOPLE», зробивши підбірку найстильніших луків, які вразили під час параду на церемонії відкриття нещодавно завершених Олімпійських ігор у Токіо за участю 206 команд-учасниць, - йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.Українська екіпіровка, виготовлена у співпраці Національного олімпійського комітету з партнером, всесвітньовідомим брендом «PEAK», що має більше 25-річний досвід в індустрії спорту, отримала відзнаку впливового видання разом з екіпіровками збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів, Італії.Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і у той же час зручною та практичною.Нагадаємо, що до розробки екіпіровки нашої Олімпійської збірної долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань.Олімпійське екіпірування було виготовлено з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кольорова гама, яка використовується в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.