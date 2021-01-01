Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших
Сьогодні, 00:15
Олімпійська форма України на Іграх у Токіо відзначена як одна з найкращих.
Таку високу оцінку дало відоме американське видання «PEOPLE», зробивши підбірку найстильніших луків, які вразили під час параду на церемонії відкриття нещодавно завершених Олімпійських ігор у Токіо за участю 206 команд-учасниць, - йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.
Українська екіпіровка, виготовлена у співпраці Національного олімпійського комітету з партнером, всесвітньовідомим брендом «PEAK», що має більше 25-річний досвід в індустрії спорту, отримала відзнаку впливового видання разом з екіпіровками збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів, Італії.
Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і у той же час зручною та практичною.
Нагадаємо, що до розробки екіпіровки нашої Олімпійської збірної долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.
Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань.
Олімпійське екіпірування було виготовлено з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кольорова гама, яка використовується в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таку високу оцінку дало відоме американське видання «PEOPLE», зробивши підбірку найстильніших луків, які вразили під час параду на церемонії відкриття нещодавно завершених Олімпійських ігор у Токіо за участю 206 команд-учасниць, - йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.
Українська екіпіровка, виготовлена у співпраці Національного олімпійського комітету з партнером, всесвітньовідомим брендом «PEAK», що має більше 25-річний досвід в індустрії спорту, отримала відзнаку впливового видання разом з екіпіровками збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів, Італії.
Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і у той же час зручною та практичною.
Нагадаємо, що до розробки екіпіровки нашої Олімпійської збірної долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.
Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань.
Олімпійське екіпірування було виготовлено з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кольорова гама, яка використовується в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших
Сьогодні, 00:15
26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00