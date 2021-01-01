вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших

Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших
Олімпійська форма України на Іграх у Токіо відзначена як одна з найкращих.

Таку високу оцінку дало відоме американське видання «PEOPLE», зробивши підбірку найстильніших луків, які вразили під час параду на церемонії відкриття нещодавно завершених Олімпійських ігор у Токіо за участю 206 команд-учасниць, - йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.

Українська екіпіровка, виготовлена у співпраці Національного олімпійського комітету з партнером, всесвітньовідомим брендом «PEAK», що має більше 25-річний досвід в індустрії спорту, отримала відзнаку впливового видання разом з екіпіровками збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів, Італії.

Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і у той же час зручною та практичною.

Нагадаємо, що до розробки екіпіровки нашої Олімпійської збірної долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.

Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань.

Олімпійське екіпірування було виготовлено з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кольорова гама, яка використовується в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Олімпіада-2021
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших
Сьогодні, 00:15
26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Карпатах лучанка травмувала ногу під час спуску з гори, викликали рятуальників
25 серпень, 23:11
Бив рушницею і зривав одяг: на волинянку, яка пасла корову, напав ексзасуджений
25 серпень, 22:59
Схожі новини
У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології У Львові відкривають перший в Україні центр трансплантології
25 серпень, 14:15
Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2020 в Токіо Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2020 в Токіо
25 серпень, 12:14
Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів Кінець літа порадує українців теплом: в яких регіонах очікувати до +30 градусів
25 серпень, 10:41
Трудова міграція у сучасній Україні: скільки українців не бажають працювати на батьківщині Трудова міграція у сучасній Україні: скільки українців не бажають працювати на батьківщині
24 серпень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
Сьогодні, 01:13
 0
Форма олімпійської збірної України у Токіо відзначена як одна з найстильніших
Сьогодні, 00:15
 0
26 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Карпатах лучанка травмувала ногу під час спуску з гори, викликали рятуальників
25 серпень, 23:11
 0
Бив рушницею і зривав одяг: на волинянку, яка пасла корову, напав ексзасуджений
25 серпень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8