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Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО

Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО
З 1 листопада 2021 року в Україні набирає чинності новий стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування".

Його розробили фахівці ДП "ДерждорНДІ" у співпраці з "Агентами змін". Про це повідомляє, OBOZREVATEL, посилаючись на пресслужбу Укравтодору.

Згідно з новими стандартами компонування дорожніх знаків індивідуального проєктування буде виконано за новим принципом. Усі тексти мають бути написані з великої літери. З’явиться нова форма стрілок. Для позначення центру населеного пункту та річки будуть використовуватися символи європейського зразка.
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО

Щоб усі написи можна було добре роздивитися, визначено чіткі пропорції та відстані між елементами тексту, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги. Також передбачена транслітерація назв населених пунктів.

Для безпеки пішоходів з’являться нові позначення діагональних пішохідних переходів та нові таблички для острівців безпеки. Не забуто й про велосипедистів, для яких будуть встановлені нові знаки та таблички до дорожніх знаків.
Осінню на дорогах України з'являться нові знаки. ФОТО

У новому ДСТУ зібрано найкращий світовий досвід, а запроваджені новації мають позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах
Покращено алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також з’явився новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.

У новому ДСТУ зібрано кращий світовий досвід, а запроваджені новації мають позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху на українських дорогах.

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Теги: ПДР, знаки
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