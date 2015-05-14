Український військовий на Донбасі сам знищив 5 бойовиків-росіян, які порушували режим тиші, – журналіст
Сьогодні, 04:23
На Донбасі український військовий ліквідував п'ятьох російських найманців у "сірій зоні".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.
"Слова про боротьбу з російською окупацією це добре. Але замість слів переконливіше скоріше побачити день, коли нагородять званням Героя України людину, яка здійснила найприголомшливіший подвиг 2021 року", - йдеться у дописі.
Далі журналіст розповідає, що український воїн сам зайшов на позиції противника і знищив весь особовий склад опорного пункту, який порушував умови перемир'я і обстрілював українські пости.
"Це відбувалося в "сірій зоні", яка за умовами Мінських угод мала знаходитися під контролем України. В результаті зразу п'ять найманців окупаційних війск на Донбасі, які мали паспорти громадян РФ, були нейтралізовані на месці", - йдеться у дописі Бутусова.
Також журналіст додав, що втрати підтвердив противник.
"Герой благополучно повернувся. Ця людина показала, що боєздатність
в сучасній війні - це не кількість і не екіпіровка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі бригади за всю ротацію. Саме на вивченні таких прикладів и нагородженні таких людей потрібно робити воєнні реформи. Саме на таких воїнах треба будувати армію, яка викине російських окупантів з Донбасу", - підсумував Юрій Бутусов.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.
"Слова про боротьбу з російською окупацією це добре. Але замість слів переконливіше скоріше побачити день, коли нагородять званням Героя України людину, яка здійснила найприголомшливіший подвиг 2021 року", - йдеться у дописі.
Далі журналіст розповідає, що український воїн сам зайшов на позиції противника і знищив весь особовий склад опорного пункту, який порушував умови перемир'я і обстрілював українські пости.
"Це відбувалося в "сірій зоні", яка за умовами Мінських угод мала знаходитися під контролем України. В результаті зразу п'ять найманців окупаційних війск на Донбасі, які мали паспорти громадян РФ, були нейтралізовані на месці", - йдеться у дописі Бутусова.
Також журналіст додав, що втрати підтвердив противник.
"Герой благополучно повернувся. Ця людина показала, що боєздатність
в сучасній війні - це не кількість і не екіпіровка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі бригади за всю ротацію. Саме на вивченні таких прикладів и нагородженні таких людей потрібно робити воєнні реформи. Саме на таких воїнах треба будувати армію, яка викине російських окупантів з Донбасу", - підсумував Юрій Бутусов.
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