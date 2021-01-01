Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
За добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 104, серед медпрацівників – 38).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 26 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 464 особи;
◾️ летальних випадків – 45;
◾️ одужало – 1269 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 120 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 427 осіб,
◾️ експрес-тестами – 21 880 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 278 171 осіб;
◾️ одужало – 2 203 429 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 566;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 880 472.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 264 випадки;
Вінницька область – 46 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 79 випадків;
Донецька область – 161 випадок;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 56 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 93 випадки;
Львівська область – 40 випадків;
Миколаївська область – 34 випадки;
Одеська область – 119 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 105 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 48 випадків;
Черкаська область – 35 випадків;
Чернівецька область – 81 випадок;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 26 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 464 особи;
◾️ летальних випадків – 45;
◾️ одужало – 1269 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 120 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 427 осіб,
◾️ експрес-тестами – 21 880 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 278 171 осіб;
◾️ одужало – 2 203 429 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 566;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 880 472.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 264 випадки;
Вінницька область – 46 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 79 випадків;
Донецька область – 161 випадок;
Житомирська область – 33 випадки;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 56 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 93 випадки;
Львівська область – 40 випадків;
Миколаївська область – 34 випадки;
Одеська область – 119 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 41 випадок;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 105 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 48 випадків;
Черкаська область – 35 випадків;
Чернівецька область – 81 випадок;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині за добу – 9 нових випадків COVID-19
25 серпень, 09:22
Скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
25 серпень, 09:03
На Волині за добу – 5 нових випадків коронавірусу
23 серпень, 10:15
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
23 серпень, 09:03
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:02
Стартував продаж нової черги ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 09:00
Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України
Сьогодні, 08:35
Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31