Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 26 серпня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 464 особи;

◾️ летальних випадків – 45;

◾️ одужало – 1269 осіб.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 23 120 осіб,

◾️ методом ІФА – 7 427 осіб,

◾️ експрес-тестами – 21 880 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 278 171 осіб;

◾️ одужало – 2 203 429 осіб;

◾️ летальних випадків – 53 566;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 880 472.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 264 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 79 випадків;

Донецька область – 161 випадок;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 93 випадки;

Львівська область – 40 випадків;

Миколаївська область – 34 випадки;

Одеська область – 119 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 105 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 48 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 81 випадок;

Чернігівська область – 57 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 25 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 104, серед медпрацівників – 38).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 26 серпня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 464 особи;◾️ летальних випадків – 45;◾️ одужало – 1269 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 23 120 осіб,◾️ методом ІФА – 7 427 осіб,◾️ експрес-тестами – 21 880 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 278 171 осіб;◾️ одужало – 2 203 429 осіб;◾️ летальних випадків – 53 566;◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 880 472.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 264 випадки;Вінницька область – 46 випадків;Волинська область – 16 випадків;Дніпропетровська область – 79 випадків;Донецька область – 161 випадок;Житомирська область – 33 випадки;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 54 випадки;Івано-Франківська область – 23 випадки;Київська область – 56 випадків;Кіровоградська область – 13 випадків;Луганська область – 93 випадки;Львівська область – 40 випадків;Миколаївська область – 34 випадки;Одеська область – 119 випадків;Полтавська область – 40 випадків;Рівненська область – 41 випадок;Сумська область – 24 випадки;Тернопільська область – 48 випадків;Харківська область – 105 випадків;Херсонська область – 50 випадків;Хмельницька область – 48 випадків;Черкаська область – 35 випадків;Чернівецька область – 81 випадок;Чернігівська область – 57 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію