Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
Сьогодні, 09:20
Напередодні 1 вересня волонтери разом з поліцейським офіцером громади Богданом Скучинським відвідали кілька сімей Затурцівської громади.
Вони подарували дітям з них ранці з шкільним приладдям, інформує поліція Волині у фейсбуці.
Також на постійній основі поліцейський з колегами і соцслужбами долучається до вручення продуктових наборів сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.
"Власним прикладом він демонструє, що робити добрі справи – легко", - йдеться в повідомленні.
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Вони подарували дітям з них ранці з шкільним приладдям, інформує поліція Волині у фейсбуці.
Також на постійній основі поліцейський з колегами і соцслужбами долучається до вручення продуктових наборів сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.
"Власним прикладом він демонструє, що робити добрі справи – легко", - йдеться в повідомленні.
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