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Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією

Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
Напередодні 1 вересня волонтери разом з поліцейським офіцером громади Богданом Скучинським відвідали кілька сімей Затурцівської громади.

Вони подарували дітям з них ранці з шкільним приладдям, інформує поліція Волині у фейсбуці.

Також на постійній основі поліцейський з колегами і соцслужбами долучається до вручення продуктових наборів сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

"Власним прикладом він демонструє, що робити добрі справи – легко", - йдеться в повідомленні.
Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією
Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією

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Теги: поліцейські, школярі
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