Волонтери разом з «шерифом» на Волині подарували дітям ранці з канцелярією

Богданом Скучинським відвідали кілька сімей Затурцівської громади.



Вони подарували дітям з них ранці з шкільним приладдям, інформує поліція Волині у фейсбуці.



Також на постійній основі поліцейський з колегами і соцслужбами долучається до вручення продуктових наборів сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.



"Власним прикладом він демонструє, що робити добрі справи – легко", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні 1 вересня волонтери разом з поліцейським офіцером громадивідвідали кілька сімей Затурцівської громади.Вони подарували дітям з них ранці з шкільним приладдям, інформує поліція Волині у фейсбуці.Також на постійній основі поліцейський з колегами і соцслужбами долучається до вручення продуктових наборів сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах."Власним прикладом він демонструє, що робити добрі справи – легко", - йдеться в повідомленні.

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