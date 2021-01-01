Євро зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 26 серпня





Євро при купівлі становить – 31.139, продажу – 31.561.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.460, продаж – 7.018.



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