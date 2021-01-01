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Євро зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 26 серпня

Євро зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 26 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 26 серпня 2021 року такий: купівля – 26.613, а продаж – 26.858.

Євро при купівлі становить – 31.139, продажу – 31.561.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.460, продаж – 7.018.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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