Євро зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 26 серпня
Сьогодні, 09:23
Курс долара у Луцьку станом на 26 серпня 2021 року такий: купівля – 26.613, а продаж – 26.858.
Євро при купівлі становить – 31.139, продажу – 31.561.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.460, продаж – 7.018.
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Євро при купівлі становить – 31.139, продажу – 31.561.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.460, продаж – 7.018.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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