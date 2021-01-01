У Гірці Полонці відкрили музей-скансен із криївкою УПА. ФОТО





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Окрім криївки, на території розташована також козацька могила.



«Ще одним святим місцем на Волині стало більше. Відкриття скансену та криївки не випадково було призначене саме на 24 серпня. Зрозуміло, що 30 річниця відновлення Незалежності України тут мала чи найбільше значення, але символічну роль все-таки зіграв той факт, що саме 24 серпня 1950 року селянська хата, де знаходилась криївка «Блок», була оточена і знищена підрозділом НКВД», - розповів заступник голови Луцької районної ради Сергій Сівак.



Під час відкриття криївки Сергій Сівак також подякував громадській організації «Козацько-історичний курінь «Чорна рада», особисто керівнику Ярославу Лозинському за невтомну кількарічну діяльність з відновлення історичної пам’яті.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гіркій Полонці відбулося урочисте відкриття криївки «Блок», де перебував штаб УПА-Північ під керівництвом Івана Литвинчука («Дубового») у 1948-1950 роках.Про це інформує Луцька районна рада.Окрім криївки, на території розташована також козацька могила.«Ще одним святим місцем на Волині стало більше. Відкриття скансену та криївки не випадково було призначене саме на 24 серпня. Зрозуміло, що 30 річниця відновлення Незалежності України тут мала чи найбільше значення, але символічну роль все-таки зіграв той факт, що саме 24 серпня 1950 року селянська хата, де знаходилась криївка «Блок», була оточена і знищена підрозділом НКВД», - розповів заступник голови Луцької районної радиПід час відкриття криївки Сергій Сівак також подякував громадській організації «Козацько-історичний курінь «Чорна рада», особисто керівнику Ярославу Лозинському за невтомну кількарічну діяльність з відновлення історичної пам’яті.

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