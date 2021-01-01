На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:55
Вчора, 25 серпня, волинські рятувальники погасили дві пожежі у житлових будинках.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Так, о 02:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського в смт Голоби Ковельського району горить цегляний житловий будинок.
За декілька хвилин за викликом прибуло чергове відділення 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області. Рятувальники подали на гасіння спеціальні водяні пожежні стволи, локалізували пожежу о 03:06, ліквідували о 03:22.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.
Причину пожежі встановлюють.
Також о 07:32 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Світле Поворської громади Ковельського району.
О 09:00 пожежу локалізували, 09:28 - ліквідували рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Сільце та с. Поворськ. На гасіння пожежі подали два спеціальних пожежних ствола.
Причину пожежі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Так, о 02:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського в смт Голоби Ковельського району горить цегляний житловий будинок.
За декілька хвилин за викликом прибуло чергове відділення 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області. Рятувальники подали на гасіння спеціальні водяні пожежні стволи, локалізували пожежу о 03:06, ліквідували о 03:22.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.
Причину пожежі встановлюють.
Також о 07:32 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Світле Поворської громади Ковельського району.
О 09:00 пожежу локалізували, 09:28 - ліквідували рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Сільце та с. Поворськ. На гасіння пожежі подали два спеціальних пожежних ствола.
Причину пожежі встановлюють.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП на Волині: авто на швидкості злетіло в кювет, є постраждалі
Сьогодні, 10:08
На Волині за добу виявили 16 нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:58
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:55
У Гірці Полонці відкрили музей-скансен із криївкою УПА. ФОТО
Сьогодні, 09:43