На Волині горіли житлові будинки





Про це



Так, о 02:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського в смт Голоби Ковельського району горить цегляний житловий будинок.



За декілька хвилин за викликом прибуло чергове відділення 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області. Рятувальники подали на гасіння спеціальні водяні пожежні стволи, локалізували пожежу о 03:06, ліквідували о 03:22.



Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.



Причину пожежі встановлюють.



Також о 07:32 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Світле Поворської громади Ковельського району.



О 09:00 пожежу локалізували, 09:28 - ліквідували рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Сільце та с. Поворськ. На гасіння пожежі подали два спеціальних пожежних ствола.



Причину пожежі встановлюють.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 25 серпня, волинські рятувальники погасили дві пожежі у житлових будинках.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Так, о 02:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського в смт Голоби Ковельського району горить цегляний житловий будинок.За декілька хвилин за викликом прибуло чергове відділення 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби ГУ ДСНС у Волинській області. Рятувальники подали на гасіння спеціальні водяні пожежні стволи, локалізували пожежу о 03:06, ліквідували о 03:22.Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.Причину пожежі встановлюють.Також о 07:32 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Світле Поворської громади Ковельського району.О 09:00 пожежу локалізували, 09:28 - ліквідували рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Сільце та с. Поворськ. На гасіння пожежі подали два спеціальних пожежних ствола.Причину пожежі встановлюють.

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