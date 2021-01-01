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ДТП на Волині: авто на швидкості злетіло в кювет, є постраждалі

ДТП на Волині: авто на швидкості злетіло в кювет, є постраждалі
У Камінь-Каширському районі Range Rover на швидкості злетів у кювет, є постраждалі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася сьогодні, 26 серпня, вранці на автодорозі у селі Видерта. За кермом автомобіля перебував 29-річний житель міста Камінь-Каширський. Ймовірно, водій не впорався з керуванням транспортним засобом та на швидкості злетів з дороги. Позашляховик протаранив паркан приватного будинку, врізався у дерево та перекинувся.

Внаслідок автопригоди керманич та 18-річна пасажирка Range Rover отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у Камінь-Каширську центральну району лікарню. Постраждалих обстежують лікарі.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

ДТП на Волині: авто на швидкості злетіло в кювет, є постраждалі

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Теги: Волинь, ДТП, Камінь-Каширщина, авто
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