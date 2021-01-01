ДТП на Волині: авто на швидкості злетіло в кювет, є постраждалі





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Автопригода трапилася сьогодні, 26 серпня, вранці на автодорозі у селі Видерта. За кермом автомобіля перебував 29-річний житель міста Камінь-Каширський. Ймовірно, водій не впорався з керуванням транспортним засобом та на швидкості злетів з дороги. Позашляховик протаранив паркан приватного будинку, врізався у дерево та перекинувся.



Внаслідок автопригоди керманич та 18-річна пасажирка Range Rover отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у Камінь-Каширську центральну району лікарню. Постраждалих обстежують лікарі.



Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі Range Rover на швидкості злетів у кювет, є постраждалі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася сьогодні, 26 серпня, вранці на автодорозі у селі Видерта. За кермом автомобіля перебував 29-річний житель міста Камінь-Каширський. Ймовірно, водій не впорався з керуванням транспортним засобом та на швидкості злетів з дороги. Позашляховик протаранив паркан приватного будинку, врізався у дерево та перекинувся.Внаслідок автопригоди керманич та 18-річна пасажирка Range Rover отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у Камінь-Каширську центральну району лікарню. Постраждалих обстежують лікарі.Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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