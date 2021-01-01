Синоптик розповіла, якою буде погода на 1 вересня





Про це в бліц-інтерв'ю Олександра Хала.



За її словами, погода 1 вересня обіцяє бути досить комфортною і теплою, але в цілому з наступного тижня вона буде відрізнятися нестабільністю.



За попередніми прогнозами, температури в межах +25 ... +30 градусів. Кілька прохолодніше буде тільки на заході - там очікується +22 ... + 24 градуси.



З приводу опадів - буде присутній змінна складова. За деякими прогностичним моделям, короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Похолодання, яке спостерігається на півдні та заході України, не буде тривалим. Уже в найближчі вихідні може повернутися літня спека. Втім, на півдні країни не виключені шквали і градПро це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла синоптик Українського гідрометцентруЗа її словами, погода 1 вересня обіцяє бути досить комфортною і теплою, але в цілому з наступного тижня вона буде відрізнятися нестабільністю.За попередніми прогнозами, температури в межах +25 ... +30 градусів. Кілька прохолодніше буде тільки на заході - там очікується +22 ... + 24 градуси.З приводу опадів - буде присутній змінна складова. За деякими прогностичним моделям, короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України.

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