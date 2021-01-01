Синоптик розповіла, якою буде погода на 1 вересня
Сьогодні, 10:40
Похолодання, яке спостерігається на півдні та заході України, не буде тривалим. Уже в найближчі вихідні може повернутися літня спека. Втім, на півдні країни не виключені шквали і град
Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.
За її словами, погода 1 вересня обіцяє бути досить комфортною і теплою, але в цілому з наступного тижня вона буде відрізнятися нестабільністю.
За попередніми прогнозами, температури в межах +25 ... +30 градусів. Кілька прохолодніше буде тільки на заході - там очікується +22 ... + 24 градуси.
З приводу опадів - буде присутній змінна складова. За деякими прогностичним моделям, короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України.
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Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.
За її словами, погода 1 вересня обіцяє бути досить комфортною і теплою, але в цілому з наступного тижня вона буде відрізнятися нестабільністю.
За попередніми прогнозами, температури в межах +25 ... +30 градусів. Кілька прохолодніше буде тільки на заході - там очікується +22 ... + 24 градуси.
З приводу опадів - буде присутній змінна складова. За деякими прогностичним моделям, короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України.
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