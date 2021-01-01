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Синоптик розповіла, якою буде погода на 1 вересня

Синоптик розповіла, якою буде погода на 1 вересня
Похолодання, яке спостерігається на півдні та заході України, не буде тривалим. Уже в найближчі вихідні може повернутися літня спека. Втім, на півдні країни не виключені шквали і град

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.

За її словами, погода 1 вересня обіцяє бути досить комфортною і теплою, але в цілому з наступного тижня вона буде відрізнятися нестабільністю.

За попередніми прогнозами, температури в межах +25 ... +30 градусів. Кілька прохолодніше буде тільки на заході - там очікується +22 ... + 24 градуси.

З приводу опадів - буде присутній змінна складова. За деякими прогностичним моделям, короткочасні грозові дощі можливі у західній частині України.




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Теги: погода, 1 вересня, прогноз
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