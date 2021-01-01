Повідомили, як у Луцьку борються із торгівлею сурогатом

У Луцьку «накривають» точки з сурогатом, проте через деякий час ті знову починають працювати. У поліції кажуть, що торгівля сурогатним алкоголем – стихійне явище, із яким постійно ведуть боротьбу.Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.Керівник фракції «Громадянський Рух «Свідомі»під час розгляду інформації начальника Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності за І півріччя 2021 року поцікавився, яким чином у місті триває боротьба з продажем сурогатного алкоголю, адже надходять повідомлення про те, що поліція ніби й закриває такі «точки», але вони через день знову починають працювати. До того ж, люди самостійно намагаються протидіяти продажу сурогату.Начальник Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській областіповідомив, що декілька разів на місяць правоохоронці здійснюють відпрацювання на ринках, складають адміністративні протоколи на винних осіб, направляють документи до суду.«Це стихійне явище і воно час від часу виникає, ми з ним боремося», - сказав Рудницький.