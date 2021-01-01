ДТП з Range Rover на Волині: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 11:17
У Камінь-Каширському районі на автодорозі у селі Видерта водій Range Rover не впорався з керуванням та на швидкості злетів з дороги. Внаслідок ДТП травмувалося троє осіб, – розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Звернення до "швидкої" надійшло о 6:56. Зі слів медика, двоє волинян – водій та пасажир автівки – від надання медичної допомоги відмовилися, одну людину – 18-річну пасажирку Range Rover – госпіталізували до Камінь-Каширської центральної районної лікарні з черепно-мозковою травмою.
"Дівчина зі струсом головного мозку доставлена в районну лікарню", – зазначив Станіслав Лінік.
Нагадаємо, за кермом автівки перебував 29-річний житель міста Камінь-Каширського. Позашляховик протаранив паркан приватного будинку, врізався у дерево та перекинувся.
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Звернення до "швидкої" надійшло о 6:56. Зі слів медика, двоє волинян – водій та пасажир автівки – від надання медичної допомоги відмовилися, одну людину – 18-річну пасажирку Range Rover – госпіталізували до Камінь-Каширської центральної районної лікарні з черепно-мозковою травмою.
"Дівчина зі струсом головного мозку доставлена в районну лікарню", – зазначив Станіслав Лінік.
Нагадаємо, за кермом автівки перебував 29-річний житель міста Камінь-Каширського. Позашляховик протаранив паркан приватного будинку, врізався у дерево та перекинувся.
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