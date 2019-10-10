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Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам

Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам
Перед початком навчального року у школярів мають бути оформлені довідки за результатами профогляду. Вони допоможуть виявити порушення у дітей і виправити їх.

Про це інформують у Центрі громадського здоров'я.

Дитині знадобиться довідка форми № 086-о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду». Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи або до вузьких спеціалістів.

Перед вступом до першого класу потрібно відвідати наступних лікарів:

дитячий хірург,
дитячий ортопед-травматолог,
дитячий офтальмолог,
стоматолог,
інші фахівці за показами.

Також майбутньому першокласнику слід здати аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показами.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов'язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не створювати черг перед першим вересня.

Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безкоштовними. Для консультації вузьких фахівців педіатр або сімейний лікар створить електронне направлення.

Довідка форми № 063/у «Карта профілактичних щеплень». У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, яка може знадобитися зокрема медичним працівникам медичних установ. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина, наприклад, змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.

Якщо дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію - відповідно, дані в карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідку приносити не треба.

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Теги: МОЗ, школярі, довідки
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