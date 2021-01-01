У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців
Сьогодні, 19:19
У Луцьку відбудеться а показ фільму «Зошит війни». Про це інформують організатори.
Це унікальний фільм, створений з особистих відеозаписів з телефонів та камер українських бійців, своєрідна сюрреалістична подорож на фронт.
Передпоказ за участю режисера відбудеться у Волинському драматичному театрі, 29 серпня, о 18:00. Реєстрація за посиланням.
10 гривень з кожного придбаного квитка перерахують у фонд «Повернись Живим» на закупівлю мобільних комплексів спостереження.
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Це унікальний фільм, створений з особистих відеозаписів з телефонів та камер українських бійців, своєрідна сюрреалістична подорож на фронт.
Передпоказ за участю режисера відбудеться у Волинському драматичному театрі, 29 серпня, о 18:00. Реєстрація за посиланням.
10 гривень з кожного придбаного квитка перерахують у фонд «Повернись Живим» на закупівлю мобільних комплексів спостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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