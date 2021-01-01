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У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців

У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців
У Луцьку відбудеться а показ фільму «Зошит війни». Про це інформують організатори.

Це унікальний фільм, створений з особистих відеозаписів з телефонів та камер українських бійців, своєрідна сюрреалістична подорож на фронт.

Передпоказ за участю режисера відбудеться у Волинському драматичному театрі, 29 серпня, о 18:00. Реєстрація за посиланням.

10 гривень з кожного придбаного квитка перерахують у фонд «Повернись Живим» на закупівлю мобільних комплексів спостереження.


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Теги: показ фільму, Луцьк
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