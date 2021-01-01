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У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО

У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У Камінь-Каширській громаді відкрили сучасний Центр надання адміністративних послуг. Реконструкція приміщення колишнього готелю «Турія» завершена.

Про це повідомляє Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.

Ремонтні роботи виконали за кошти міського бюджету – 2,6 млн грн, соцеконому – 1 млн грн.

У рамках впровадження четверної фази Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe, тобто за кошти міжнародної технічної допомоги придбані меблі та комп’ютерна техніка.

На урочистому відкритті ЦНАПу були присутні представники влади та поважні гості. Міський голова Віктор Пась зазначив, що створення у громаді сучасного ЦНАПу було одним із пріоритетних завдань, оскільки у сусідніх громадах такі центри вже існували. Також очільник громади подякувати всім, хто долучився до цієї справи, бо тепер якісні адміністративні послуги стали доступними для мешканців.

Відтепер жителів громади, які потребують надання адмінпослуг, чекають у ЦНАПі за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 16.

У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО
У громаді на Волині запрацював сучасний ЦНАП. ФОТО


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Теги: ЦНАП, Камінь-Каширська громада
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