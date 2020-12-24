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Центру реабілітації для дітей з інвалідністю в Луцьку просять призначити директора

Центру реабілітації для дітей з інвалідністю в Луцьку просять призначити директора
Депутати Луцької міської ради підтримали звернення до Міністра соціальної політики щодо забезпечення ефективного функціонування державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».

Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.

4 серпня у Луцьку в державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» відбулася зустріч батьків дітей, які відвідують цей заклад, працівників центру та депутатів Луцької міської, Луцької районної та Волинської обласної рад. Приводом для зустрічі стали численні звернення батьків дітей з інвалідністю щодо необхідності збільшення тривалості щоденного перебування дітей у центрі, покращення його матеріальної бази та розширення спектру послуг. В Україні є лише кілька таких центрів.

За словами депутатки Ірини Колковської, станом на сьогодні надання реабілітаційних послуг дітям в амбулаторному режимі здійснюють відповідно до режиму роботи груп в межах 5-тигодинного перебування, проте зі слів батьків – лише в межах 2-х або 4-х годин.

До того ж, три роки у Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» немає керівника. Людмила Казмірук, яка нині керує закладом, є лише виконувачкою обов’язків. У батьків із нею постійно виникають конфлікти, каже Колковська.

Тому у міністра просять у найближчі терміни оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора «Проліска», збільшити тривалість тимчасового перебування дітей в межах 8 годин з 3-разовим харчуванням, провести аудит напрямків спрямування та доцільності використання центром реабілітації коштів, отриманих з державного бюджету за останні три роки, адже, за словами обраниці громади, центр є зовсім неінклюзивним, там немає навіть пандусів.

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Теги: Луцьк, центр реабілітації дітей з інвалідністю, директор
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