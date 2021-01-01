На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку

Волинянин, який чинив домашнє насильство, на чотири місяці втрапив під арешт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 37-річного жителя селища Заболоття Ковельського району, обвинуваченого у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його співмешканка.Вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично чинив психологічне насильство над 46-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її, у тому числі в присутності дитини.Шацький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього кримінального правопорушення й призначив йому покарання у виді чотирьох місяців арешту.