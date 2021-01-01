На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку
Сьогодні, 12:55
Волинянин, який чинив домашнє насильство, на чотири місяці втрапив під арешт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 37-річного жителя селища Заболоття Ковельського району, обвинуваченого у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).
Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його співмешканка.
Вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично чинив психологічне насильство над 46-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її, у тому числі в присутності дитини.
Шацький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього кримінального правопорушення й призначив йому покарання у виді чотирьох місяців арешту.
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Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 37-річного жителя селища Заболоття Ковельського району, обвинуваченого у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).
Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його співмешканка.
Вживаючи алкоголь, домашній тиран, який неодноразово вже притягувався до відповідальності за такі дії, систематично чинив психологічне насильство над 46-річною жінкою, лаючись, погрожуючи, ображаючи, принижуючи та залякуючи її, у тому числі в присутності дитини.
Шацький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього кримінального правопорушення й призначив йому покарання у виді чотирьох місяців арешту.
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