Жінка через ревнощі побила та порізала волинянку: зловмисниця постане перед судом
Сьогодні, 12:05
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 40-річною жителькою Львівщини 31-річній волинянці тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що уночі 31 липня 2021 року жінка проникла у дачний будиночок у селі Литовеж Володимир-Волинського району, де перебувала потерпіла, та з мотивів ревнощів побила її й кілька разів вдарила ножем.
Завдяки вчасно наданій допомозі потерпіла вижила.
Її кривдниця невдовзі постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що уночі 31 липня 2021 року жінка проникла у дачний будиночок у селі Литовеж Володимир-Волинського району, де перебувала потерпіла, та з мотивів ревнощів побила її й кілька разів вдарила ножем.
Завдяки вчасно наданій допомозі потерпіла вижила.
Її кривдниця невдовзі постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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