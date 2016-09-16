Жінка через ревнощі побила та порізала волинянку: зловмисниця постане перед судом





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що уночі 31 липня 2021 року жінка проникла у дачний будиночок у селі Литовеж Володимир-Волинського району, де перебувала потерпіла, та з мотивів ревнощів побила її й кілька разів вдарила ножем.



Завдяки вчасно наданій допомозі потерпіла вижила.



Її кривдниця невдовзі постане перед судом.



Фото - ілюстративне

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