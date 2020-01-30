В Україні знизять ціни на бензин, – Мінекономіки





Про це повідомляє



Ціни на дизпаливо уряд зобов'язав знизити на 53 коп./л.



C урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в кінці серпня не повинна перевищувати 30,53 грн / літр, на дизпаливо - 28,11 грн / літр.



Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.



Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол./тонна витрат на логістику.



Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+" яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам+" витрати на доставку до споживача в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин відповідно до формули "Роттердам+", зобов'язавши всі АЗС знизити ціни на А-95 на 1,15 грн/л.Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на дані Мінекономіки.Ціни на дизпаливо уряд зобов'язав знизити на 53 коп./л.C урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в кінці серпня не повинна перевищувати 30,53 грн / літр, на дизпаливо - 28,11 грн / літр.Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол./тонна витрат на логістику.Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+" яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту "Роттердам+" витрати на доставку до споживача в Україні.

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