Луцьк купить спеціальний пристрій за майже 15 мільйонів, щоб в місті менше смерділо

КП «Луцькводоканал» надали дозвіл на укладання договору фінансового лізингу з метою придбання мобільного комплексу зневоднення осаду на базі мультидискового шнекового дегідратора MDQ-452C в контейнерному виконанні.Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.За словами директора «Луцькводоканалу», ключовий елемент очистки стічних вод – виділення осаду, який потрапляє на очисні споруди. Це займає великі площі, створює велике навантаження на очисні та екологію.«Залишковий мул, який є на очисних спорудах, покине їх протягом 2 років. За цей період ми дуже багато дій робимо з його перевалки. Вивезення. Це також сприяє поширенню запахів. Торік ми запросили провідного виробника для адаптації шнекового дегідратора, що на сьогодні є найсучаснішою технологією зневоднення», - каже він.Пристрій пройшов випробування в Луцьку і впорався зі своєю функцією – стічну воду одномоментно віджали і забрали мул.Коштує дегідратор 14,6 мільйона гривень, його спеціально для міста розроблять мобільним пристроєм.Міський головадодав, що проблема смороду в місті загострилася саме через вивезення мулу, якого за два тижні поменшало аж на 8 тонн. Щодня на лінію «15-80» у липні надходило пів сотні скарг за день, сьогодні – 1 скарга на 3-4 дні.«Припинилося вивезення мулу – зникла проблема. Речовини, які ми додаємо, підтверджують свою ефективність. Дегідратор під час реконструкції очисних споруд, яка триватиме кілька років через велику складність, допоможе зневоднювати мул, проблема буде фактично вирішена», - наголосив мер.