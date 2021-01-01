Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину
Сьогодні, 12:22
Завдяки повідомленню небайдужої громадянки волинські патрульні повернули мамі загублену дитину.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 26 серпня, вдень патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Брестській у місті Ковелі знаходиться дитина, яка перебуває без нагляду батьків.
Інспектори прибули на місце події, швидко встановили місце проживання дитини та повернули її стурбованій матері.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 26 серпня, вдень патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Брестській у місті Ковелі знаходиться дитина, яка перебуває без нагляду батьків.
Інспектори прибули на місце події, швидко встановили місце проживання дитини та повернули її стурбованій матері.
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