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Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину

Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину
Завдяки повідомленню небайдужої громадянки волинські патрульні повернули мамі загублену дитину.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 26 серпня, вдень патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Брестській у місті Ковелі знаходиться дитина, яка перебуває без нагляду батьків.

Інспектори прибули на місце події, швидко встановили місце проживання дитини та повернули її стурбованій матері.

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Теги: Волинь, Ковель, дитина, мама, патрульні
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