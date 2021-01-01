На Львівщині на колії сталася аварія: повідомили про затримку низки поїздів

На Львівській залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду. Випадок стався 26 серпня близько 8 год. 20 хв. на станції Глинна-Наварія на Львівщині.Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці".Унаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події оперативно прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця»: відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий.На місці події працює спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з’ясовує обставини та причини сходу вагонів. Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події та відновленням повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів цією дільницею. Наразі рух поїздів забезпечуються парною колією.Затримуються в дорозі пасажирські поїзди: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия. Час запізнення поїздів – від 50 хв. до 1 год. 20 хв.Відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія - Львів планується протягом 24 годин, зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується.