Депутат Луцькради став новим керівником управління Держпраці Волині
Сьогодні, 14:05
Депутата Луцької міської ради Олександр Козлюк призначили начальником управління Держпраці у Волинській області.
Про це він сам повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Від сьогодні заступив на посаду начальника Управління Держпраці у Волинській області. Провели першу робочу нараду, під час якої познайомився з колективом та обговорили найближчі плани та задачі", - написав він.
Зазначимо, до цього очолював управління Андрій Міцевський, який був призначений на посаду у січні цього року.
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Про це він сам повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Від сьогодні заступив на посаду начальника Управління Держпраці у Волинській області. Провели першу робочу нараду, під час якої познайомився з колективом та обговорили найближчі плани та задачі", - написав він.
Зазначимо, до цього очолював управління Андрій Міцевський, який був призначений на посаду у січні цього року.
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