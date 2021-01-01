Депутат Луцькради став новим керівником управління Держпраці Волині

Олександр Козлюк призначили начальником управління Держпраці у Волинській області.



Про це він сам



"Від сьогодні заступив на посаду начальника Управління Держпраці у Волинській області. Провели першу робочу нараду, під час якої познайомився з колективом та обговорили найближчі плани та задачі", - написав він.



Зазначимо, до цього очолював управління Андрій Міцевський, який був призначений на посаду у січні цього року.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутата Луцької міської радипризначили начальником управління Держпраці у Волинській області.Про це він сам повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Від сьогодні заступив на посаду начальника Управління Держпраці у Волинській області. Провели першу робочу нараду, під час якої познайомився з колективом та обговорили найближчі плани та задачі", - написав він.Зазначимо, до цього очолював управління

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