вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутат Луцькради став новим керівником управління Держпраці Волині

Депутат Луцькради став новим керівником управління Держпраці Волині
Депутата Луцької міської ради Олександр Козлюк призначили начальником управління Держпраці у Волинській області.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Від сьогодні заступив на посаду начальника Управління Держпраці у Волинській області. Провели першу робочу нараду, під час якої познайомився з колективом та обговорили найближчі плани та задачі", - написав він.

Зазначимо, до цього очолював управління Андрій Міцевський, який був призначений на посаду у січні цього року.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Держпраця, новий керівник, депутат міськради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам
Сьогодні, 14:33
Чужий ходить в будинку та ховає телефон: п'яні волиняни обдурили поліцейських
Сьогодні, 14:29
Депутат Луцькради став новим керівником управління Держпраці Волині
Сьогодні, 14:05
На Львівщині на колії сталася аварія: повідомили про затримку низки поїздів
Сьогодні, 13:44
У Луцьку продадуть приміщення книгарні «Освіта»
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Волинська обласна дитячо-юнацька спортшкола з видів боротьби отримала нового керівника Волинська обласна дитячо-юнацька спортшкола з видів боротьби отримала нового керівника
17 серпень, 16:16
На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату На Волині представили нового очільника психоневрологічного інтернату
27 квітень, 17:55
Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів Волинських підприємців попереджають про псевдоінспекторів
05 квітень, 14:43
Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру Посадовцю Держпраці на Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
02 квітень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи за плагіат
Сьогодні, 15:26
 0
З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей
Сьогодні, 15:12
 0
У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
 0
Термінова доставка квітів у Луцьку: де замовити*
Сьогодні, 14:45
 0
Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам
Сьогодні, 14:33
 0
Медіа
відео
1/8