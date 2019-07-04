Чужий ходить в будинку та ховає телефон: п'яні волиняни обдурили поліцейських





Про це пише газета



50-річний житель села Скобелка лементував у слухавку, що хтось змінив замок у його будинку, а з’ясувалося, що сп’яну забув, де зберігав ключі. А нетверезому горохівчанину привиділося, що чужий ходить у його хаті й ховає його мобільний телефон.



Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників.



Мешканцю Бужанів примарилася автівка, заблизько припаркована біля його плоту. Тим часом випивоха з Холонева грозився поліцейським, що повіситься, та коли вони приїхали його рятувати, той вже забувся, що казав.



Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників. Добре, що в той час не було серйозних випадків. На всіх поліцейські склали протоколи за неправдиві виклики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У працівників відділення №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області не буває викликів без реагування.Про це пише газета "Волинь". 50-річний житель села Скобелка лементував у слухавку, що хтось змінив замок у його будинку, а з’ясувалося, що сп’яну забув, де зберігав ключі. А нетверезому горохівчанину привиділося, що чужий ходить у його хаті й ховає його мобільний телефон.Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників.Мешканцю Бужанів примарилася автівка, заблизько припаркована біля його плоту. Тим часом випивоха з Холонева грозився поліцейським, що повіситься, та коли вони приїхали його рятувати, той вже забувся, що казав.Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників. Добре, що в той час не було серйозних випадків. На всіх поліцейські склали протоколи за неправдиві виклики.

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