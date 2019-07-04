Чужий ходить в будинку та ховає телефон: п'яні волиняни обдурили поліцейських
Сьогодні, 14:29
У працівників відділення №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області не буває викликів без реагування.
Про це пише газета "Волинь".
50-річний житель села Скобелка лементував у слухавку, що хтось змінив замок у його будинку, а з’ясувалося, що сп’яну забув, де зберігав ключі. А нетверезому горохівчанину привиділося, що чужий ходить у його хаті й ховає його мобільний телефон.
Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників.
Мешканцю Бужанів примарилася автівка, заблизько припаркована біля його плоту. Тим часом випивоха з Холонева грозився поліцейським, що повіситься, та коли вони приїхали його рятувати, той вже забувся, що казав.
Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників. Добре, що в той час не було серйозних випадків. На всіх поліцейські склали протоколи за неправдиві виклики.
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Про це пише газета "Волинь".
50-річний житель села Скобелка лементував у слухавку, що хтось змінив замок у його будинку, а з’ясувалося, що сп’яну забув, де зберігав ключі. А нетверезому горохівчанину привиділося, що чужий ходить у його хаті й ховає його мобільний телефон.
Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників.
Мешканцю Бужанів примарилася автівка, заблизько припаркована біля його плоту. Тим часом випивоха з Холонева грозився поліцейським, що повіситься, та коли вони приїхали його рятувати, той вже забувся, що казав.
Захмеліла жінка в Берестечку буцімто захищалася від нападників. Добре, що в той час не було серйозних випадків. На всіх поліцейські склали протоколи за неправдиві виклики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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