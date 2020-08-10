У замку Любарта виступить легенда світового джазу та блюзу





Перший колектив із переліку учасників - неповторні Igor Zakus feat Barvy.ua від «ART JAZZ SCHOOL 2021». Колектив без сумнівів заворожує магією звуків та енергетикою. Отож, давайте познайомимо вас трішки ближче.

- Ігор Закус: бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проекту «Jazz Kolo». В його музиці є все – техніка, вражаюча мелодика, справжня українська співучість та індивідуальний саундсаунду.

- Олег Марков: відомий педагог, ударник, перкусіоніст, композитор, аранжувальник. Його скромно називають молодою зіркою української джазової сцени.

- Dennis Adu: український трубач, викладач, бенд-лідер. Лідер таких проектів як Денніс Аду Квінтет, септет та Біг-Бенд.

- Юрій Середін: композитор, піаніст, досвідчений викладач. Пише музику до кіно та серіалів та постійно виступає як лідер і сайдмен в українських та міжнародних проєктах.

- Богдана Винницька: українська співачка, композиторка та піаністка. Заграла понад 1000 концертів в 25 країнах світу. Диски за її участі видавалися в Україні, Польщі, Німеччині, Японії.

- Вікторія Лелека: українська співачка, композиторка та актриса, що творить та навчається в Німеччині. Засновниця етно-джазового гурту «LELÉKA», в якому разом з музикантами зі Швеції, Німеччини та Польщі сплітає український народний мелос з джазом.



Окрім основного виступу під час фестивалю, викладачі «ART JAZZ SCHOOL 2021» підготували масштабний майстер клас. Заняття відбудеться на території луцького замку 28 серпня о 14.30. Вхід вільний для усіх охочих.





Другий колектив - група New Brand Quintet, що складається з п’яти музикантів на чолі з провідним польським барабанщиком Ареком Сколіком. Кожен із артистів виступає на сцені як лідер власного напрямку. Це новий бренд-квінтет, який об’єднує п’ять осіб, що поділяють любов до мейнстрімового джазу.



New Brand Quintet - це синтез ідей та звуків. Квінтет (Арек Сколік - перкусія, Ярек Боцур - тенор-саксофон, Павел Палковскі - труба, Томаш Бяловольскі - фортепіано та Мачей Китаєвський - контрабас) - це «джазові молодці або старі коти Девіса», які дуже добре знають, що означає і про що звучить сучасний джаз. Це не тільки гра з відомими та популярними композиціями, а й побудова власного формату за новими стандартами.



Кожен трек несе в собі величезний об’єм емоцій: від меланхолічної «Святої Землім Кедра Уолтона та рефлексивної композиції Кенні Дорхама «La Mesha» до енергійних пісень Джо Хендерсона («Jinrikisha», «Punjab») та красиво запропонованих «Chant» Duke» та Пірсон і Лі Морган «Пустельне місячне сяйво». Усі ці посилання на звучання американського джазу 1960 -х років та досягнення високих граней роблять виступ особливою подією. Варто це відчути вживу.



Музиканти:

- Арек Сколік: ударні

- Джарек Ботур: тенор-саксофон

- Павел Палковський: труба

- Томаш Бяловольський: фортепіано

- Мачей Китаєвський: бас





Третій і останній учасник галаконцерту «Art Jazz Cooperation-2021» - Ray Brown Quartet UA/USA.



Легенда світового джазу та блюзу Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс у Лос-Анджелесі, в родині своїх люблячих прийомних батьків Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.), гостями яких часто бували Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) та Нат Кінг Коул (Nat King Cole).



Один з проєктів Брауна називається «Друзі та Сім'я», адже для Рея це не порожні слова, а те, на що відгукується душа, і про що співає серце. Тут були втілені такі дуети із зірками: Діон Уорвік (Dionne Wаrwick), Джейн Монхайт (Jane Monheit), Доктор Джон (Dr.John), Пол Вільямс з групи Темптайшонз (Paul Williams, The Temptations), Лонні Сміт (Lonnie Smith), Джеймс Муді (James Moody), з саксофоністом Девідом Ньюманом (David «Fathead» Newman) і вібрафоністом Террі Гібзом (Terry Gibbs).



Андрій Арнаутов – відомий український джазовий музикант: контрабасист, бас-гітарист, аранжувальник, композитор.



Народився у Ростові. Навчався у Москві. Потім був тривалий період життя, навчання і роботи у США. Освіта - в найвідомішій у світі джазовій школі в Берклі. Музична затребуваність і завантаженість, плюс великий досвід, якому може позаздрити будь-який джазовий музикант: гра з такими відомими особистостями, як Генк Джонс, Пол Хорн, Рой Гаргроув, Том Браун, Арчі Шепп, Чарлі Берд, Кен Роудс та іншими. І врешті – Україна: спочатку Київ, а потім Львів, і ось цей видатний музикант на нашій сцені!



Ілля Єресько - композитор, аранжувальник. В 2005 році заснував перший в Україні сальса бенд "Dislocados". Як піаніст та композитор також співпрацював з проектами Схід Сайд, Квартет Гьотца Грюнберга, Caminos, Organic Formation та іншими. Грав з видатними міжнародними артистами: Randy Brecker, Jimmy Bosch, Huey Dunbar, Francois Jeanneau, Herman Olivera, Frankie Vazquez, Mitch Frohman, Pete Nater. Записав 7 альбомів у різних жанрах. Гастролював у Британії, Швеції, Польщі, Мароко, Чехії, Франції, Німеччині, Литві та ін.



Олег Марков - найвідоміший молодий барабанщик країни.



З 15-ти років почав виступати в складі "Kiev Art Ensemble" Володимира Соляника. Відтак продовжив концертувати в складі колективів Схід Side, Upside 3, Kaktus Fresh, Lela Brasil Project, E-Jazz, A-band Brazil, United Quintet Дмитра «Бобіна» Александрова, Electric Variete, Markov Brothers Quintet, Koffein та інших. Особливим досягненням у кар’єрі стали виступи на одній сцені з такими музикантами, як Наталя Лебедєва, Дмитро «Бобін» Александров, Володимир Шабалтос, Олексій Саранчин, Родіон Іванов, Андрій Арнаутов, Ігор Закус, Артем Менделенко, Гетц Грюнберг. Олег показав себе першокласним універсальним барабанщиком, однаково добре виконуючи traditional jazz, swing, bop, так і free-jazz, fusion, funk, pop, latin jazz та інші музичні напрямки.



- Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.) – вокал;

- Андрій Арнаутов (Andrew Arnautov) – контрабас;

- Ілля Єресько (Ilya Yeresko) – клавішник ;

- Олег Марков – барабани.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори міжнародного фестивалю повідомили учасників «Art Jazz Cooperation-2021», котрий відбудеться 28 серпня у замку Любарта.

Перший колектив із переліку учасників - неповторнівід «ART JAZZ SCHOOL 2021». Колектив без сумнівів заворожує магією звуків та енергетикою. Отож, давайте познайомимо вас трішки ближче.: бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проекту «Jazz Kolo». В його музиці є все – техніка, вражаюча мелодика, справжня українська співучість та індивідуальний саундсаунду.: відомий педагог, ударник, перкусіоніст, композитор, аранжувальник. Його скромно називають молодою зіркою української джазової сцени.: український трубач, викладач, бенд-лідер. Лідер таких проектів як Денніс Аду Квінтет, септет та Біг-Бенд.композитор, піаніст, досвідчений викладач. Пише музику до кіно та серіалів та постійно виступає як лідер і сайдмен в українських та міжнародних проєктах.українська співачка, композиторка та піаністка. Заграла понад 1000 концертів в 25 країнах світу. Диски за її участі видавалися в Україні, Польщі, Німеччині, Японії.: українська співачка, композиторка та актриса, що творить та навчається в Німеччині. Засновниця етно-джазового гурту «LELÉKA», в якому разом з музикантами зі Швеції, Німеччини та Польщі сплітає український народний мелос з джазом.Окрім основного виступу під час фестивалю, викладачі «ART JAZZ SCHOOL 2021» підготували масштабний майстер клас. Заняття відбудеться на території луцького замку 28 серпня о 14.30. Вхід вільний для усіх охочих.Другий колектив - група, що складається з п’яти музикантів на чолі з провідним польським барабанщикомКожен із артистів виступає на сцені як лідер власного напрямку. Це новий бренд-квінтет, який об’єднує п’ять осіб, що поділяють любов до мейнстрімового джазу.New Brand Quintet - це синтез ідей та звуків. Квінтет (- перкусія,- тенор-саксофон,- труба,- фортепіано та- контрабас) - це «джазові молодці або старі коти Девіса», які дуже добре знають, що означає і про що звучить сучасний джаз. Це не тільки гра з відомими та популярними композиціями, а й побудова власного формату за новими стандартами.Кожен трек несе в собі величезний об’єм емоцій: від меланхолічної «Святої Землім Кедра Уолтона та рефлексивної композиції Кенні Дорхама «La Mesha» до енергійних пісень Джо Хендерсона («Jinrikisha», «Punjab») та красиво запропонованих «Chant» Duke» та Пірсон і Лі Морган «Пустельне місячне сяйво». Усі ці посилання на звучання американського джазу 1960 -х років та досягнення високих граней роблять виступ особливою подією. Варто це відчути вживу.Музиканти:- Арек Сколік: ударні- Джарек Ботур: тенор-саксофон- Павел Палковський: труба- Томаш Бяловольський: фортепіано- Мачей Китаєвський: басТретій і останній учасник галаконцерту «Art Jazz Cooperation-2021» - Ray Brown Quartet UA/USA.Легенда світового джазу та блюзу(Ray Brown Jr.). Рей народився в Нью-Йорку і виріс у Лос-Анджелесі, в родині своїх люблячих прийомних батьків Елли Фітцджеральд (Ella Fitzgerald) та Рея Брауна старшого (Ray Brown Sr.), гостями яких часто бували Луї Армстронг (Louis Armstrong), Френк Сінатра (Frank Sinatra) та Нат Кінг Коул (Nat King Cole).Один з проєктів Брауна називається «Друзі та Сім'я», адже для Рея це не порожні слова, а те, на що відгукується душа, і про що співає серце. Тут були втілені такі дуети із зірками: Діон Уорвік (Dionne Wаrwick), Джейн Монхайт (Jane Monheit), Доктор Джон (Dr.John), Пол Вільямс з групи Темптайшонз (Paul Williams, The Temptations), Лонні Сміт (Lonnie Smith), Джеймс Муді (James Moody), з саксофоністом Девідом Ньюманом (David «Fathead» Newman) і вібрафоністом Террі Гібзом (Terry Gibbs).– відомий український джазовий музикант: контрабасист, бас-гітарист, аранжувальник, композитор.Народився у Ростові. Навчався у Москві. Потім був тривалий період життя, навчання і роботи у США. Освіта - в найвідомішій у світі джазовій школі в Берклі. Музична затребуваність і завантаженість, плюс великий досвід, якому може позаздрити будь-який джазовий музикант: гра з такими відомими особистостями, як Генк Джонс, Пол Хорн, Рой Гаргроув, Том Браун, Арчі Шепп, Чарлі Берд, Кен Роудс та іншими. І врешті – Україна: спочатку Київ, а потім Львів, і ось цей видатний музикант на нашій сцені!- композитор, аранжувальник. В 2005 році заснував перший в Україні сальса бенд "Dislocados". Як піаніст та композитор також співпрацював з проектами Схід Сайд, Квартет Гьотца Грюнберга, Caminos, Organic Formation та іншими. Грав з видатними міжнародними артистами: Randy Brecker, Jimmy Bosch, Huey Dunbar, Francois Jeanneau, Herman Olivera, Frankie Vazquez, Mitch Frohman, Pete Nater. Записав 7 альбомів у різних жанрах. Гастролював у Британії, Швеції, Польщі, Мароко, Чехії, Франції, Німеччині, Литві та ін.- найвідоміший молодий барабанщик країни.З 15-ти років почав виступати в складі "Kiev Art Ensemble" Володимира Соляника. Відтак продовжив концертувати в складі колективів Схід Side, Upside 3, Kaktus Fresh, Lela Brasil Project, E-Jazz, A-band Brazil, United Quintet Дмитра «Бобіна» Александрова, Electric Variete, Markov Brothers Quintet, Koffein та інших. Особливим досягненням у кар’єрі стали виступи на одній сцені з такими музикантами, як Наталя Лебедєва, Дмитро «Бобін» Александров, Володимир Шабалтос, Олексій Саранчин, Родіон Іванов, Андрій Арнаутов, Ігор Закус, Артем Менделенко, Гетц Грюнберг. Олег показав себе першокласним універсальним барабанщиком, однаково добре виконуючи traditional jazz, swing, bop, так і free-jazz, fusion, funk, pop, latin jazz та інші музичні напрямки.- Рей Браун молодший (Ray Brown Jr.) – вокал;- Андрій Арнаутов (Andrew Arnautov) – контрабас;- Ілля Єресько (Ilya Yeresko) – клавішник ;- Олег Марков – барабани.

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