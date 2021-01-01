Волинське місто на День Незалежності відвідала німецька делегація. ФОТО

У Ковелі перебувала офіційна делегація з німецького міста-партнера Барзінгхаузена на чолі з бургомістромГості зустрілись з міським головоюМова йшла про продовження співпраці, яка триває між містами уже майже 30 років.Про це йдеться на сайті Ковельради.За цей час завдяки організації «Допомога дітям України», яку очолює Лілія Бішофф (вона теж прибула до Ковеля), сотні ковельських дітей із малозабезпечених родин побували на оздоровленні в Німеччині. Між містами налагоджено стосунки й у сфері культури та спорту.Пандемія дещо перешкодила співпраці. І торік вперше за три десятиліття школярі не поїхали на літні канікули до наших партнерів. Цьогоріч завдяки старанням багатьох людей, а також представників українського Посольства у Берліні 11 юних ковельчан зараз відпочивають у Барзінгхаузені.Генніг Шюнгофф нещодавно обраний бургомістром і Ковель — це перше партнерське місто, яке він відвідав разом з секретарем ради Клавдією Шюслєр. Тому, окрім зустрічі у міській раді, для них була організована оглядова екскурсія містом.Німецькі партнери взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності України. На День Державного Прапора вони разом з ковельчанами пройшли урочистою ходою. Поклали квіти до стели пам’яті на честь земляків – загиблих учасників АТО та монумента борцям за волю України.Генніг Шюнгофф каже, що дуже розчулений тим, що українці бережуть пам'ять про тих людей, які здобували і захищають Незалежність. Особливо його вразила церемонія вручення відзнак рідним загиблих Героїв “Почесний громадянин міста Ковеля”.