У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО





Про це пише



Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік підходить до магазину і, не зважаючи на відвідувачів, краде товар, що стояв біля входу.



Усіх, хто впізнав грабіжника просять звернутись у поліцію або за телефоном +380 63 968 2114.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го серпня близько 11:20 біля магазину «Заграва» у Володимирі чоловік викрав три упаковки скляних банок.Про це пише БУГ . Відео оприлюднили фейсбук-спільноті.Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік підходить до магазину і, не зважаючи на відвідувачів, краде товар, що стояв біля входу.Усіх, хто впізнав грабіжника просять звернутись у поліцію або за телефоном +380 63 968 2114.

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