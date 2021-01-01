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У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО

У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО
26-го серпня близько 11:20 біля магазину «Заграва» у Володимирі чоловік викрав три упаковки скляних банок.

Про це пише БУГ. Відео оприлюднили фейсбук-спільноті.

Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік підходить до магазину і, не зважаючи на відвідувачів, краде товар, що стояв біля входу.

Усіх, хто впізнав грабіжника просять звернутись у поліцію або за телефоном +380 63 968 2114.

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Теги: Володимир-Волинський, крадіжка, магазин
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