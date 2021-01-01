У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
26-го серпня близько 11:20 біля магазину «Заграва» у Володимирі чоловік викрав три упаковки скляних банок.
Про це пише БУГ. Відео оприлюднили фейсбук-спільноті.
Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік підходить до магазину і, не зважаючи на відвідувачів, краде товар, що стояв біля входу.
Усіх, хто впізнав грабіжника просять звернутись у поліцію або за телефоном +380 63 968 2114.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ. Відео оприлюднили фейсбук-спільноті.
Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео видно, як чоловік підходить до магазину і, не зважаючи на відвідувачів, краде товар, що стояв біля входу.
Усіх, хто впізнав грабіжника просять звернутись у поліцію або за телефоном +380 63 968 2114.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей
Сьогодні, 15:12
У Володимирі невідомий поцупив упаковки банок біля магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:59
Термінова доставка квітів у Луцьку: де замовити*
Сьогодні, 14:45
Які довідки повинні мати діти для школи: нагадування батькам
Сьогодні, 14:33