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На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень

На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень
У Луцьку визначили обсяг коштів, що зможуть витратити містяни завдяки бюджету участі.

Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.

Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, загалом на 2022 рік передбачають 4 мільйони гривень на фінансування проєктів.

Нагадаємо, мешканці громади мають змогу подати відповідні ініціативи проєктів розвитку, що спрямовані на вирішення пріоритетних проблем громади та її жителів. Далі ж люди голосують за проєкти, таким чином обираючі кращі.

«Таку суму встановлюємо для того, щоб зберігати позитивну динаміку щодо збільшення розміру коштів, яку лучани можуть використати для реалізації тих чи інших проектів», - каже Ігор Поліщук.

Він додав, що деякі проєкти попередніх років не реалізували з об’єктивних причин, наприклад, ініціатива щодо встановлення підземних смітників на Чорновола. Коли почали розробляти технічну документацію, побачили, що через весь двір прокладені комунікації, тому фізичної можливості для встановлення смітників немає.

Перенесення комунікацій вартує сотні тисяч гривень.

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Теги: кошти, Луцьк
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