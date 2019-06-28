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В Україні у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи за плагіат

В Україні у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи за плагіат
Заклади вищої освіти в Україні зможуть анулювати дипломи про отримання вищої освіти у разі виявлення факту порушення академічної доброчесності (етичні норми, дотримання яких у період навчання гарантує довіру до отриманих знань та їхньої якості). Рішення стосуватиметься молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.

Про це пише "Обозреватель".

Займатися перевіркою та аналітикою дипломних робіт буде вчена рада на базі університету за власною ініціативою або в разі подання заяви з боку третіх осіб.

"До розгляду на адресу вишу будуть прийматися заяви із зазначенням повного імені заявника, де будуть зазначені ПІБ людини, обвинуваченого або підозрюваного в порушенні академічної доброчесності. Це може бути плагіат, фальсифікація наукової роботи або захист вченого звання за матеріальну вигоду (хабар)", – пояснюють в уряді.

Важливим нюансом у нововведенні стане те, що підозрюваний у такій махінації може добровільно, до початку розслідування вченою радою, подати відмову від диплома. Тоді це дозволить йому відновитися в навчанні в тому ж виші або будь-якому іншому.


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Теги: дипломи
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