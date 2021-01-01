8 березня українці матимуть 4 дні вихідних





Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, передає



Як зазначається у проєкті розпорядження, рішення приймається задля "раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році" 8 березня (Міжнародного жіночого дня) і 28 червня (Дня Конституції).



За проєктом пропонується рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:



з понеділка 7 березня на суботу — 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу — 2 липня.



Згідно з таким рішенням українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Також додається, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році", за яким на 8 березня і 28 червня українці отримають по чотири вихідних.Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, передає "Суспільне" Як зазначається у проєкті розпорядження, рішення приймається задля "раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році" 8 березня (Міжнародного жіночого дня) і 28 червня (Дня Конституції).За проєктом пропонується рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:з понеділка 7 березня на суботу — 12 березня;з понеділка 27 червня на суботу — 2 липня.Згідно з таким рішенням українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Також додається, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк.

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