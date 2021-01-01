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8 березня українці матимуть 4 дні вихідних

8 березня українці матимуть 4 дні вихідних
Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році", за яким на 8 березня і 28 червня українці отримають по чотири вихідних.

Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, передає "Суспільне".

Як зазначається у проєкті розпорядження, рішення приймається задля "раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році" 8 березня (Міжнародного жіночого дня) і 28 червня (Дня Конституції).

За проєктом пропонується рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу — 12 березня;
з понеділка 27 червня на суботу — 2 липня.

Згідно з таким рішенням українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Також додається, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк.


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Теги: 8 березня, вихідні дні
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