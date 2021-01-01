8 березня українці матимуть 4 дні вихідних
Сьогодні, 15:47
Кабінет міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році", за яким на 8 березня і 28 червня українці отримають по чотири вихідних.
Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, передає "Суспільне".
Як зазначається у проєкті розпорядження, рішення приймається задля "раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році" 8 березня (Міжнародного жіночого дня) і 28 червня (Дня Конституції).
За проєктом пропонується рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
з понеділка 7 березня на суботу — 12 березня;
з понеділка 27 червня на суботу — 2 липня.
Згідно з таким рішенням українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Також додається, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня, передає "Суспільне".
Як зазначається у проєкті розпорядження, рішення приймається задля "раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році" 8 березня (Міжнародного жіночого дня) і 28 червня (Дня Конституції).
За проєктом пропонується рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
з понеділка 7 березня на суботу — 12 березня;
з понеділка 27 червня на суботу — 2 липня.
Згідно з таким рішенням українці зможуть отримати по чотири вихідних поспіль: з 5 по 8 березня й з 25 до 28 червня. Також додається, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У замку Любарта виступить легенда світового джазу та блюзу
Сьогодні, 16:15
Вживав тушонку: волинянин «підчепив» ботулізм і перебуває на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 15:54
8 березня українці матимуть 4 дні вихідних
Сьогодні, 15:47
З батька з Луцька «вибили» 100 тисяч гривень на дітей
Сьогодні, 15:12