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Вживав тушонку: волинянин «підчепив» ботулізм і перебуває на штучній вентиляції легень

Вживав тушонку: волинянин «підчепив» ботулізм і перебуває на штучній вентиляції легень
На території Любешівської ТГ зареєстрували випадок захворювання на ботулізм.

Захворів мешканець села Ветли, 1966 року народження, інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Чоловік вживав в їжу м’ясну консерву домашнього виготовлення (тушонку) без термічної обробки. Хвороба розпочалась на третю добу (з’явились двоїння в очах, важкість ковтання, порушення мови). Після чого волинянина госпіталізували у відділення інтенсивної терапії КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» з діагнозом "ботулізм".

Йому ввели протиботулінічну сироватку. На сьогодні стан хворого важкий, без свідомості, чоловік знаходиться на апараті ШВЛ.

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Теги: хвороба, ботулізм
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