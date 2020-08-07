Вживав тушонку: волинянин «підчепив» ботулізм і перебуває на штучній вентиляції легень





Захворів мешканець села Ветли, 1966 року народження, інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".



Чоловік вживав в їжу м’ясну консерву домашнього виготовлення (тушонку) без термічної обробки. Хвороба розпочалась на третю добу (з’явились двоїння в очах, важкість ковтання, порушення мови). Після чого волинянина госпіталізували у відділення інтенсивної терапії КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» з діагнозом "ботулізм".



Йому ввели протиботулінічну сироватку. На сьогодні стан хворого важкий, без свідомості, чоловік знаходиться на апараті ШВЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Любешівської ТГ зареєстрували випадок захворювання на ботулізм.Захворів мешканець села Ветли, 1966 року народження, інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Чоловік вживав в їжу м’ясну консерву домашнього виготовлення (тушонку) без термічної обробки. Хвороба розпочалась на третю добу (з’явились двоїння в очах, важкість ковтання, порушення мови). Після чого волинянина госпіталізували у відділення інтенсивної терапії КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» з діагнозом "ботулізм".Йому ввели протиботулінічну сироватку. На сьогодні стан хворого важкий, без свідомості, чоловік знаходиться на апараті ШВЛ.

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