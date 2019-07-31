В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо





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Українцям варто готуватися до того, що ціни на товари та послуги продовжать зростати, вважають експерти. У переліку товарів, які, швидше за все, дорожчатимуть восени, чимало продуктових позицій.



Які продукти харчування здорожчають восени



Хліб. Продукт і надалі зростатиме в ціні - орієнтовно на 1,5% на місяць. Такий прогноз зробив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Це не дивлячись на те, що цього сезону Україна збере рекордний урожай зерна - понад 70 млн тонн. Валовий збір зернових вже майже на 15% більше, ніж минулого року, а жнива ще йде. За даними Держстату, хліб - у списку лідерів за подорожчанням у 2021 році. Від вересня, як кажуть експерти, цінники вийдуть на новий виток. Головна причина подорожчання — зростання тарифів на електроенергію для підприємств.



М'ясо. Очікується, що продукція здорожчає на 5−10%. Розгін цінників вже почався. У липні м'ясо великої рогатої худоби і курятина подорожчали, порівнюючи з попереднім місяцем, на 3%. Причини - ті ж комунальні послуги (в тваринництві використовується багато води і електроенергії) та корми.



Яйця. З тієї ж причини (вартість комунальних послуг і корми) можуть подорожчати яйця. У поточному році ціни на них зашкалюють, хоча в останні місяці були "знижки" - яйця здешевшали від 36−38 гривень до 28−30 гривень за десяток. Але від осені цінники можуть знову повернутися до квітневого рівня - 38 гривень за десяток.



Що очікувати від цін на автомобільне паливо



Влітку вартість автомобільного газу піднялася вище 17 гривень за літр, а на деяких заправках наближається до 18 гривень. Експерти вважають, що цінники можуть розігнатися до рекордних позначок в 19−20 гривень за літр.



Причин декілька. По-перше, зараз зашкалюють світові цінники на скраплений газ, що пов'язано зі стрибком цін на нафту. Сегмент скрапленого газу реагує на нафтові котирування, а так як останні наближалися до 80 доларів за барель, дорожчав і скраплений газ.



У серпні поставки автогазу зростають, в тому числі за рахунок морських партій. Але ресурс надходить дорожчий. Тому запас подорожчання на вересень — ще, мінімум, 1 гривня на літрі.



За підрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, до кінця серпня вартість бензину А-95 на заправках не може бути вищою за 31,67 грн за літр, дизеля — 28,64 грн за літр. Якими будуть цінники у вересні — багато в чому залежить від світової кон'юнктури, цін на нафту (вони, в свою чергу, чутливо реагують на ситуацію із пандемією) і курсу долара.



Ціни на комунальні послуги: прогноз



Головна загроза для "платіжок" - висока вартість газу. У Європі цінники на нього вже перевалили за рекордні 580 доларів за тисячу кубів, а на Українській енергетичній біржі на вересень з'явилися партії за 20 гривень за куб. Втім, цінники на сам газ для побутових споживачів захищені. Для українців діють річні тарифи, за якими у більшості постачальників ціна не перевищує 8 гривень за куб (без доставки). Також 7,42 гривень за куб "Нафтогаз" запропонував виробникам тепла для населення.



Що стосується електроенергії для населення, якій теж пророкували подорожчання, то тут, навпаки, будуть знижки. 1 вересня Кабмін залишив тариф на електроенергію без змін на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Але це буде останній місяць з одним фіксованим тарифом для всього населення. У жовтні ціна електроенергії зменшиться для більшості українців.



Слід очікувати появу іншого тарифу. Таким чином ті, хто:



- споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

- споживають понад 250 кіловат-годин, платитимуть як і раніше 1,68 гривні.



Але варто зазначити, що в Україні скасували заборону відключати від постачання комунальних послуг громадян, що мають борги. Водночас, якщо в Україні введуть обмеження "червоного" рівня, заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості діятиме. Але тільки на період дії "червоного" рівня і протягом 30 днів після його скасування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість багатьох товарів і послуг почала "бити по бюджету". До прикладу, цукор за останній рік здорожчав на рекордні 83,5%, соняшникова олія - на 79%, яйця - на 33%, газ - на 164,5%.Про це пише ТСН За даними Мінфіну , у липні річна інфляція прискорилася від 9,5% до 10,2%, чого не спостерігалося від 2018 року. Але тиск цін на гаманці українців виявився куди більшим.Українцям варто готуватися до того, що ціни на товари та послуги продовжать зростати, вважають експерти. У переліку товарів, які, швидше за все, дорожчатимуть восени, чимало продуктових позицій.Хліб. Продукт і надалі зростатиме в ціні - орієнтовно на 1,5% на місяць. Такий прогноз зробив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Це не дивлячись на те, що цього сезону Україна збере рекордний урожай зерна - понад 70 млн тонн. Валовий збір зернових вже майже на 15% більше, ніж минулого року, а жнива ще йде. За даними Держстату, хліб - у списку лідерів за подорожчанням у 2021 році. Від вересня, як кажуть експерти, цінники вийдуть на новий виток. Головна причина подорожчання — зростання тарифів на електроенергію для підприємств.М'ясо. Очікується, що продукція здорожчає на 5−10%. Розгін цінників вже почався. У липні м'ясо великої рогатої худоби і курятина подорожчали, порівнюючи з попереднім місяцем, на 3%. Причини - ті ж комунальні послуги (в тваринництві використовується багато води і електроенергії) та корми.Яйця. З тієї ж причини (вартість комунальних послуг і корми) можуть подорожчати яйця. У поточному році ціни на них зашкалюють, хоча в останні місяці були "знижки" - яйця здешевшали від 36−38 гривень до 28−30 гривень за десяток. Але від осені цінники можуть знову повернутися до квітневого рівня - 38 гривень за десяток.Влітку вартість автомобільного газу піднялася вище 17 гривень за літр, а на деяких заправках наближається до 18 гривень. Експерти вважають, що цінники можуть розігнатися до рекордних позначок в 19−20 гривень за літр.Причин декілька. По-перше, зараз зашкалюють світові цінники на скраплений газ, що пов'язано зі стрибком цін на нафту. Сегмент скрапленого газу реагує на нафтові котирування, а так як останні наближалися до 80 доларів за барель, дорожчав і скраплений газ.У серпні поставки автогазу зростають, в тому числі за рахунок морських партій. Але ресурс надходить дорожчий. Тому запас подорожчання на вересень — ще, мінімум, 1 гривня на літрі.За підрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, до кінця серпня вартість бензину А-95 на заправках не може бути вищою за 31,67 грн за літр, дизеля — 28,64 грн за літр. Якими будуть цінники у вересні — багато в чому залежить від світової кон'юнктури, цін на нафту (вони, в свою чергу, чутливо реагують на ситуацію із пандемією) і курсу долара.Головна загроза для "платіжок" - висока вартість газу. У Європі цінники на нього вже перевалили за рекордні 580 доларів за тисячу кубів, а на Українській енергетичній біржі на вересень з'явилися партії за 20 гривень за куб. Втім, цінники на сам газ для побутових споживачів захищені. Для українців діють річні тарифи, за якими у більшості постачальників ціна не перевищує 8 гривень за куб (без доставки). Також 7,42 гривень за куб "Нафтогаз" запропонував виробникам тепла для населення.Що стосується електроенергії для населення, якій теж пророкували подорожчання, то тут, навпаки, будуть знижки. 1 вересня Кабмін залишив тариф на електроенергію без змін на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину. Але це буде останній місяць з одним фіксованим тарифом для всього населення. У жовтні ціна електроенергії зменшиться для більшості українців.Слід очікувати появу іншого тарифу. Таким чином ті, хто:- споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;- споживають понад 250 кіловат-годин, платитимуть як і раніше 1,68 гривні.Але варто зазначити, що в Україні скасували заборону відключати від постачання комунальних послуг громадян, що мають борги. Водночас, якщо в Україні введуть обмеження "червоного" рівня, заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості діятиме. Але тільки на період дії "червоного" рівня і протягом 30 днів після його скасування.

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