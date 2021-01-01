Масові гуляння та концерт: у Підгайцях масштабно відсвяткували День громади. ФОТО
Сьогодні, 16:28
З нагоди 30-ї річниці Незалежності України на місцевому стадіоні с. Підгайці 25 липня відсвяткували День громади. Не дивлячись на дощову погоду, яка внесла корективи, свято було велелюдним.
Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.
На гостину завітали: перший заступник та заступник голови РДА Олександр Озінович і Валентина Рижук та представники духовенства.
Сільський голова Юрій Семенюк зазначив, що у Підгайцях у такому масштабі вперше відсвяткували День громади, адже до складу входить 20 населених пунктів.
Зі сцени очільник привітав всіх присутніх із 30-ю річницею Незалежності України, з Днем громади, вшанував героїв та загиблих воїнів. «Ми переможемо, Україна буде процвітати, буде заможною Європейською країною», - сказав Юрій Семенюк та побажав, щоб у серцях мешканців, у їх сім’ях завжди світило сонце та жила суверенна і єдина Україна.
Впродовж свята зі сцени лунали щирі вітання від заступників сільського голови: Леоніда Гроголя, Валентина Приходька, Олександра Бляшука, які вручали місцеві відзнаки для кращих з кращих працівників сфери освіти, культури, медицини та переможцям конкурсів.Кожен старостівський округ приїхав зі своїм кошем – спеціально облаштованою локацією та частуваннями.
Всі села представили власні надбання у художній самодіяльності та показали свою унікальність у великій Підгайцівській громаді.
«Ми хотіли показати нашу культуру, наших виконавців, аматорів сцени. Адже, ми маємо ким і чим пишатися не лише в межах району, а й на теренах усієї України», - зазначила Тетяна Ковжук директорка КЗ «Центр культури, туризму, молоді та спорту».
Цікаву розважальну програму підготували для найменших мешканців та гостей громади. Подарунком до свята були виступи Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» та гурту «Давня казка». Драйвовою та довгоочікуваною для молоді виявилася святкова дискотека за участі «Get Lucky» cover band.
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Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.
На гостину завітали: перший заступник та заступник голови РДА Олександр Озінович і Валентина Рижук та представники духовенства.
Сільський голова Юрій Семенюк зазначив, що у Підгайцях у такому масштабі вперше відсвяткували День громади, адже до складу входить 20 населених пунктів.
Зі сцени очільник привітав всіх присутніх із 30-ю річницею Незалежності України, з Днем громади, вшанував героїв та загиблих воїнів. «Ми переможемо, Україна буде процвітати, буде заможною Європейською країною», - сказав Юрій Семенюк та побажав, щоб у серцях мешканців, у їх сім’ях завжди світило сонце та жила суверенна і єдина Україна.
Впродовж свята зі сцени лунали щирі вітання від заступників сільського голови: Леоніда Гроголя, Валентина Приходька, Олександра Бляшука, які вручали місцеві відзнаки для кращих з кращих працівників сфери освіти, культури, медицини та переможцям конкурсів.Кожен старостівський округ приїхав зі своїм кошем – спеціально облаштованою локацією та частуваннями.
Всі села представили власні надбання у художній самодіяльності та показали свою унікальність у великій Підгайцівській громаді.
«Ми хотіли показати нашу культуру, наших виконавців, аматорів сцени. Адже, ми маємо ким і чим пишатися не лише в межах району, а й на теренах усієї України», - зазначила Тетяна Ковжук директорка КЗ «Центр культури, туризму, молоді та спорту».
Цікаву розважальну програму підготували для найменших мешканців та гостей громади. Подарунком до свята були виступи Заслуженого народного ансамблю пісні та танцю України «Колос» та гурту «Давня казка». Драйвовою та довгоочікуваною для молоді виявилася святкова дискотека за участі «Get Lucky» cover band.
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